Oorlog in de ruimte? Waarom Nederland een eigen ruimtemacht opbouwt

Het heeft alles te maken met satellieten: die zijn onmisbaar geworden in de moderne oorlogsvoering. Ze helpen militairen te navigeren, met elkaar te communiceren én worden gebruikt om tegenstanders in de gaten te houden. Maar daardoor zijn ze ook een doelwit geworden.

Landen als Rusland, China en de Verenigde Staten ontwikkelen zelfs wapens om satellieten uit te schakelen. Betekent dit dat oorlogsvoering zich uitbreidt naar de ruimte? En hoe is Nederland dan precies van plan om zich hiertegen te wapenen?