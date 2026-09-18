Massadonoren blijven opduiken: zo moeten nieuwe gevallen voorkomen worden

De regels voor spermadonatie in Nederland zijn door de jaren heen al flink aangescherpt. Sinds 2025 mag één donor voor maximaal 12 vrouwen of gezinnen worden ingezet en kunnen klinieken via een landelijk register beter controleren hoe vaak iemand doneert. Toch is het systeem niet waterdicht.

Steeds meer Nederlanders gebruiken sperma van buitenlandse donoren en ook buiten officiële klinieken om worden donoren gevonden: aan beide opties zitten flinke risico's.