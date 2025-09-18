Hypotheekrenteaftrek afschaffen? Dit betekent dat voor jou

Politici zijn het er nog niet over eens, maar economen wel. Zij vinden de hypotheekrenteaftrek duur en oneerlijk, omdat vooral huizenbezitters profiteren. Met de hulp van kijkers van EenVandaag kijken we wie er wint en verliest als het belastingvoordeel wordt afgeschaft: huurders, kopers, starters en zelfs toekomstige generaties.