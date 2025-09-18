Hypotheekrenteaftrek afschaffen? Dit betekent dat voor jou
De hypotheekrenteaftrek: ooit bedacht om wonen eerlijker te maken, nu is het afschaffen ervan een belangrijk thema bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. In deze video zetten we op een rij wat dat voor vier verschillende groepen zou betekenen.
Politici zijn het er nog niet over eens, maar economen wel. Zij vinden de hypotheekrenteaftrek duur en oneerlijk, omdat vooral huizenbezitters profiteren. Met de hulp van kijkers van EenVandaag kijken we wie er wint en verliest als het belastingvoordeel wordt afgeschaft: huurders, kopers, starters en zelfs toekomstige generaties.