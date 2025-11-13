Hoe oorlogen ontstaan door kostbare grondstoffen (zoals nu in Soedan)
De oorlog in Soedan is een conflict tussen twee legers, maar onder het oppervlak speelt iets belangrijks mee: grondstoffen. In Soedan draait dat vooral om goud. In deze video leggen we uit hoe die rijkdom in de bodem voor veel spanning zorgt.
Hetzelfde zie je in andere conflictgebieden, zoals in Congo. Daar wordt gestreden om kritieke, zeldzame aardmetalen zoals coltan. De wereldwijde vraag naar dat soort stoffen zorgt ervoor dat conflicten waarschijnlijk nog wel een tijd door zullen gaan.