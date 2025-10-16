Heeft het nut om straks strategisch te stemmen? De voor- en nadelen op een rij
Tijdens de vorige verkiezingen stemde bijna 1 op de 5 Nederlanders strategisch: niet op hun favoriete partij, maar met een ander doel. Maar helpt dat, of is het juist een gok? In deze video delen we de voor- en nadelen van een strategische stem.
Aan de hand van verschillende vragen die jullie hadden leggen we uit hoe partijen proberen jouw strategische stem te winnen, hoe peilingen dat beïnvloeden en waarom strategisch stemmen in Nederland vaak anders uitpakt dan je denkt.