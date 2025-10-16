Heeft het nut om straks strategisch te stemmen? De voor- en nadelen op een rij

Tijdens de vorige verkiezingen stemde bijna 1 op de 5 Nederlanders strategisch: niet op hun favoriete partij, maar met een ander doel. Maar helpt dat, of is het juist een gok? In deze video delen we de voor- en nadelen van een strategische stem.