Gaat recordbeloning voor Bolle Jos helpen hem te pakken? Zo werkt tipgeld

Tussen 2010 en 2026 werd er 8 miljoen euro aan beloningen geboden en nog geen 3 procent daarvan is uitbetaald. In deze video zoeken we uit waarom de beloning op Bolle Jos ineens tien keer zo hoog is als eerder, of meer geld eigenlijk wel meer tips oplevert en wat er nodig is om dat geld echt op je rekening te krijgen.