Europees migratiepact gaat in: hoe het werkt en wat het tot een succes kan maken

Het Europees migratiepact: na jaren onderhandelen voert de EU nieuwe regels in voor asiel en migratie. Dit pact moet de problemen oplossen waar Europa al sinds de migratiecrisis van 2015 mee worstelt. Maar wat verandert er eigenlijk? We leggen het uit.
We hebben de afgelopen tijd veel vragen gekregen over het migratiepact.
In deze video leggen we uit hoe het oude systeem werkte, waarom eerdere oplossingen zoals de Turkije-deal niet genoeg waren en wat er nu precies verandert met het nieuwe Europese migratiepact. En wat is er eigenlijk nodig om het tot een succes te maken?