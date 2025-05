Zwarte Piet-discussie

Sinds 2019 verschijnen in het Sinterklaasjournaal en bij de landelijke intocht alleen roetveegpieten. Hoe denken mensen daarover? Die vraag stellen we leden van het Opiniepanel elk jaar voor de intocht van Sinterklaas. In de grafiek hierboven wordt de ontwikkeling van de publieke opinie daarover weergegeven. Bekijk je de grafiek op je mobiel, kantel het scherm dan voor een grotere weergave.