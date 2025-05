Van deze mentale klachten hebben jongeren last

Het gaat om klachten die vaker voorkwamen en minimaal 2 maanden lang. In de grafiek hierboven kun je zien hoe het aantal jongeren met bepaalde klachten verandert door de tijd.

Elk jaar vragen we jonge mensen uit het Opiniepanel (18 tot en met 34 jaar) of ze zich vrij voelen om te praten over mentale klachten. Hieronder kun je zien hoe het aantal jongeren voor wie praten over mentale klachten als een taboe voelt, verandert door de tijd.