In de laatste peiling van dit jaar, een half jaar na het aantreden van het kabinet-Schoof, staat NSC op 2 zetels. Concurrent CDA sluit 2024 af met 16 zetels, drie keer zoveel als een jaar geleden.

Dat blijkt uit de maandelijkse zetelpeiling van EenVandaag en Verian.

NSC op 2 zetels

Dat Pieter Omtzigt deze maand weer aan het werk was voor zijn partij, kan het tij dus niet keren. Zijn partij haalde bij de verkiezingen, ruim een jaar geleden, 20 zetels. In 2024 zakte dat aantal in de peilingen rap. Nu, een half jaar nadat het kabinet op het bordes stond, zijn er nog 2 zetels over voor NSC.

Tweederde (66 procent) van de mensen die op NSC hebben gestemd, voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd door dit kabinet. Dat geldt ook voor bijna de helft van de VVD-stemmers, maar die partij blijft de afgelopen maanden wel stabiel rond de 23 zetels.

Half jaar kabinet

Nu het kabinet een half jaar aan het werk is, staan de coalitiepartijen samen op 67 zetels in de peiling. Bij de verkiezingen haalden de PVV, VVD, NSC en BBB er opgeteld nog 88. Het verlies wordt grotendeels veroorzaakt door de daling van NSC, en ook BBB doet het vergeleken met de verkiezingen minder goed. De partij van Caroline van der Plas staat deze maand op 4 zetels, in de Tweede Kamer zijn dat er nu 7.



De PVV en de VVD zijn ongeveer even groot als bij de verkiezingen. De PVV haalt 3 zetels minder dan vorige maand, maar met 38 zetels sluit de partij ook de laatste maand van het jaar af als grootste partij in de peiling.

CDA stijgt verder

De grootste stijger in 2024 is het CDA. Het laatste halfjaar is de partij aan een flinke opmars bezig, die ook aan het eind van het jaar doorzet. De partij krijgt er nog eens drie zetels bij en staat op 16.

De partij van Henri Bontenbal trekt vooral kiezers die bij de verkiezingen nog op NSC stemden of een jaar geleden thuis bleven. Niet alle CDA-aanhangers zijn zeker van hun keuze: ongeveer de helft twijfelt nog. Dat is meer dan bij andere partijen.

Zetelverloop CDA door de tijd

Linkse oppositie

GroenLinks-PvdA werd bij de verkiezingen voor het Europees Parlement de grootste, maar in de peiling voor de Tweede Kamer blijft de grootste oppositiepartij het hele jaar op afstand van de PVV. De linkse samenwerking blijft opvallend stabiel en eindigt 2024 op 26 zetels, ongeveer evenveel als nu in de Tweede Kamer.

Andere linkse oppositiepartijen volgen op afstand. D66 staat op 10, de SP op 6. Volt en de Partij voor de Dieren noteren elk 5 zetels. Bij de verkiezingen waren dat er nog 2 en 3.