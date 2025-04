In de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Verian houdt NSC 1 zetel over na het vertrek van Pieter Omtzigt. Bij de verkiezingen haalde de partij er nog 20. Slechts een kwart van de NSC-kiezers denkt dat Van Vroonhoven het goed gaat doen.

Ook de laatste overgebleven kiezers zijn lang niet allemaal overtuigd van hun keuze. 43 procent van hen twijfelt daar in meer of mindere mate over.

Klik op een partij rechts of links in de grafiek om te zien waar stemmers sinds de verkiezingen heen gaan, of waar ze vandaan komen

'Stem zeker niet meer op NSC'

Bij de verkiezingen was Pieter Omtzigt voor veel NSC-stemmers nog de belangrijkste reden om op de partij te stemmen. Sindsdien zakte het vertrouwen in hem gestaag en lopen kiezers weg. Een groep ter waarde van maar liefst 8 zetels zegt in dit onderzoek niet te gaan stemmen als er vandaag verkiezingen zouden zijn, de rest waaiert uit naar een breed scala aan partijen. Vooral het CDA is populair onder voormalig NSC'ers.

Het lijkt er niet op dat NSC die kiezers makkelijk terug kan winnen. Op dit moment zegt 81 procent van de mensen die in 2023 nog op NSC stemden dat de kans klein of zelfs nul is dat ze bij volgende verkiezingen weer op de partij stemmen. Bij andere kiezersgroepen is er nog minder animo, blijkt uit aanvullend onderzoek onder het Opiniepanel.

Veel NSC-stemmers willen bij volgende verkiezingen geen NSC meer stemmen.

'Van Vroonhoven heeft 'het' niet'

Waar veel voormalig NSC-kiezers het wel over eens zijn, is dat Nicolien van Vroonhoven op dit moment niet de gedroomde opvolger is. Nog geen kwart (23 procent) van de mensen die op NSC hebben gestemd, heeft nu vertrouwen in Van Vroonhoven als partijleider. Ze komt 'onzeker' en 'niet daadkrachtig' over. "Ze heeft 'het' gewoon niet", zegt een weggelopen kiezer. Een derde (33 procent) zou het goed vinden als ze bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker wordt.

Mensen die nu nog NSC zouden stemmen, zien haar wél zitten. 83 procent van de overgebleven kiezers heeft vertrouwen in haar, 58 procent vindt dat ze lijsttrekker moet worden.

Dalende trend PVV

De drie grote partijen in de zetelpeiling, PVV, VVD en GroenLinks-PvdA, kruipen deze maand weer dichter naar elkaar toe. De partij van Geert Wilders staat op 29, VVD op 28 en GroenLinks-PvdA op 27 zetels.

De dalende trend bij de PVV zet daarmee door. In november stond de partij van Wilders nog op 41 zetels. Eerder bleek al dat de grootste groep PVV-stemmers het gevoel heeft dat hun partij niet genoeg heeft binnengehaald bij de voorjaarsnota.

De drie grote partijen liggen dicht bij elkaar in de nieuwste zetelpeiling.

100 procent voor Bontenbal

De ontevredenheid raakt ook partijleider Geert Wilders. Lang kon hij bij z'n kiezers weinig verkeerd doen. Maar nu het kabinet er bijna een jaar zit, zakt ook het vertrouwen in hem. 74 procent van de mensen die PVV hebben gestemd, is nu positief over Wilders.

Op enige afstand van 'de grote drie' volgt het CDA. Die partij krijgt er deze peiling juist weer wat bij en staat nu op 18 zetels. Henri Bontenbal blijft onverminderd populair: álle kiezers die nu op het CDA zouden stemmen, hebben vertrouwen in hem (100 procent).