Een grote groep jongeren (29 procent) zou, voor het juiste bedrag, openstaan voor ronselpogingen van criminelen. Ongeveer 1 op de 6 jongeren is al eens benaderd voor illegale klusjes. En het antwoord op zo'n verzoek is niet altijd 'nee'.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, uitgevoerd onder 1.904 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Van het uitlenen van een pinpas tot het vervoeren van drugs en in sommige gevallen heftigere klussen als het plaatsen van explosieven: voor het juiste bedrag, variërend van 500 tot 10.000 euro, zouden jongeren dat overwegen. Jonge mannen staan er vaker voor open dan vrouwen.

Drugs en geld vervoeren

Aan welke 'klusjes' moeten we dan denken? 33 procent van de jongeren zegt bereid te zijn om contant geld te vervoeren en 20 procent zegt drugs te willen vervoeren, op voorwaarde dat het financieel de moeite waard is.

1 op de 10 mannen zegt dat ze wel wapens of explosieven zouden vervoeren, tegen het juiste bedrag. Opvallend: de vrouwen in het onderzoek zijn een stuk terughoudender als het gaat om criminele klussen, behalve als het gaat om witwassen. Meer vrouwen dan mannen zeggen dat ze hun pinpas of bankrekening beschikbaar zouden stellen voor fraude of witwassen, als ze er genoeg voor betaald krijgen.

Vaak face-to-face

Van de ondervraagde jongeren is 16 procent weleens door criminelen benaderd om klusjes te doen. Van hen zegt ongeveer 4 op de 10 te zijn ingegaan op één of meerdere verzoeken. Een van hen: "Een keer werd ik op straat aangesproken door iemand die me vroeg of ik snel wat geld wilde verdienen door mijn bankrekening tijdelijk uit te lenen. Het leek een makkelijke manier om snel wat bij te verdienen."

Opvallend is dat de meeste verzoeken niet via social media of andere online platformen worden gedaan. Van de jongeren die een illegaal voorstel ontvingen, werd maar 1 op de 10 (9 procent) via social media benaderd. Het merendeel (82 procent) werd rechtstreeks aangesproken, en 40 procent kreeg het verzoek via een bekende.

Zorgen over gevolgen van ronselen

De zorgen over ronselpogingen onder jongeren zijn groot. 6 op de 10 (60 procent) jongeren maken zich zorgen over het ronselen in hun omgeving, vooral als vrienden of klasgenoten in financiële problemen zitten.

Dat het in de directe omgeving van jongeren gebeurt, is geen uitzondering. Een kwart (24 procent) kent iemand in zijn omgeving die is gevraagd om iets te doen wat niet in orde was. Wederom is dit bij mannen vaker zo dan bij vrouwen.

Wapengebruik

Naast criminele verzoeken blijkt wapenbezit onder jongeren een ander zorgwekkend probleem. 27 procent van de jongeren kent iemand die weleens een wapen bij zich draagt, en 13 procent zegt zelf ook wel eens een wapen gedragen te hebben, zoals een mes. De meesten zeggen dat ze dat doen om zichzelf te kunnen verdedigen, vooral omdat ze zich onveilig voelen.

"Ik ben regelmatig lastiggevallen omdat ik gay ben, dus besloot ik een mes bij me te dragen. Als iemand mij aanvalt, wil ik niet zomaar machteloos zijn", zegt een deelnemer.