Verbod op siervuurwerk? 6 op de 10 afstekers zeggen dat ze het volgend jaar dan illegaal willen kopen

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 28.000 deelnemers. 17 procent is dit jaar van plan om vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw. Afgelopen zomer stemde de Eerste Kamer in met een algeheel verbod op vuurwerk, dus ook op siervuurwerk. Naar verwachting gaat dit verbod de jaarwisseling van 2026/2027 in. Vanaf dan mogen particulieren alleen nog kinder- en feestvuurwerk gebruiken.

Op dit moment is alleen het zwaarste vuurwerk, zoals knalvuurwerk, verboden in Nederland. Een vijfde (20 procent) van de mensen die dit jaar gaan afsteken, trekt zich van dat verbod niets aan: zij zijn van plan om hun vuurwerk illegaal te kopen, bijvoorbeeld in het buitenland.

Maar wanneer bij de jaarwisseling daarna ook het siervuurwerk niet meer is toegestaan, verdrievoudigt het aantal vuurwerkafstekers dat zegt illegaal hun inkopen te willen doen (59 procent). Hoewel zij niet allemaal direct naar zwaarder vuurwerk zullen grijpen, willen de meesten van hen hun traditie ook niet 'laten afpakken'. "Ik wil me graag aan de wet houden, maar ik wil ook graag dit kleine pleziertje behouden", legt een deelnemer uit.

'Handhaving onmogelijk'

Mede door die redenatie vraagt de 30 procent van de mensen die tegen een algeheel vuurwerkverbod is zich af of de maatregel wel zin heeft. "Zolang het nog heel gemakkelijk in onze buurlanden te koop is, zal het nog niet het gewenste effect hebben", vermoedt een panellid. En iemand anders vult aan: "Handhaving zal onmogelijk zijn."

Ook noemen mensen die tegen het verbod zijn het 'betutteling' of zien een traditie van zelf vuurwerk afsteken verloren gaan. "Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling", stelt iemand. Daar is 41 procent van de deelnemers het mee eens.