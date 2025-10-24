Veel jongeren kijken politieke filmpjes op TikTok en Instagram, meestal voor de lol

Tijdens de campagne zijn politieke partijen volop actief op social media, maar levert dat iets op bij jongere stemmers? Driekwart (76 procent) van jongeren ziet weleens filmpjes van politici. Meestal 'voor de lol', maar ook om zich te informeren.

Veel jongeren kijken filmpjes van politici op TikTok en Insta, voor de lol maar ook om zich te informeren

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 1500 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar van het Jongerenpanel. Ruim 1100 van hen zijn actief op Instagram of TikTok. De politieke partijen die ze daar het vaakst voorbij zien komen zijn GroenLinks-PvdA, D66 en Forum voor Democratie.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Meer voor de lol Het grootste deel (47 procent) van de jongeren die weleens politieke filmpjes zien, kijken die eigenlijk vooral voor de lol. Wat hen betreft is het niet erg als politici af en toe inhaken op trends, humor of memes om zichtbaar te blijven voor hun generatie. "Mensen zitten vooral op social media om te ontspannen, niet om naar een heel verhaal te luisteren", vindt iemand. Toch gebruiken 3 op de 10 (29 procent) jongeren die filmpjes ook om zich daadwerkelijk te informeren. Vaak noemen ze kleinere partijen als Volt, Partij voor de Dieren of BIJ1 als voorbeelden die daar goed in slagen: "Bijvoorbeeld Laurens Dassen van Volt, die even kenbaar maakt hoeveel toffe dingen je voor dit land kan doen met 2 miljard euro belastinggeld."

Lees ook PVV profiteert het meest van filterbubbel op TikTok: waarom het geheime algoritme zorgelijk is

Grappig, informatief, 'cringe' Bij de balans tussen inhoud en humor zien jongeren ook duidelijk een verschil tussen social mediaplatforms. Zo worden filmpjes op Instagram vaker als 'informatief' ervaren, en zijn filmpjes op TikTok vaker 'grappig' of 'ongemakkelijk'. Dat de lijn tussen humor en 'cringe' vaak dun is, herkennen ook veel jongeren in het onderzoek. Ze hebben het vaak direct door wanneer politici achterlopen op online trends, of te veel hun best doen om jongeren te pleasen. "Sommige filmpjes zijn ongemakkelijk, in de zin dat je heel erg voelt dat het campagnetijd is en er gewoon content gemaakt moet worden", zegt een deelnemer.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Positief beeld Toch draagt de online aanwezigheid van politici overwegend in positieve zin bij aan het imago van partijen: 41 procent laat weten dat hun beeld van (sommige) partijen daardoor verbeterd is. Ze vinden het in ieder geval goed dat partijen hun best doen om jongeren te bereiken, fijn om te weten waar een partij voor staat. Social media zijn volgens hen bovendien een goede manier om ook iets van de mens achter de politicus mee te krijgen.