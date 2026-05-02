Van snelwegblokkades tot geweld bij azc-protesten: hoe kiezers verschillend denken over ontwrichtende demonstraties

Voor klimaatprotesten is iets minder steun: ongeveer de helft (50 procent) begrijpt dat mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen de uitstoot van fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 24.000 leden van het Opiniepanel.

Onvrede over snelwegblokkades

Vooral als het gaat om de snelwegblokkades van Extinction Rebellion (XR) is de weerstand groot: 86 procent van de panelleden vindt dit niet kunnen. Een week geleden blokkeerden nog honderden XR-activisten de A12 vlakbij Utrecht. De snelweg was hierdoor urenlang dicht.

Rechtse kiezers hebben er vaak überhaupt geen begrip voor dat er wordt gedemonstreerd voor het klimaat en ergeren zich aan de hinder die dit soort snelwegblokkades veroorzaken. Maar ook een flink deel van de linkse kiezers is negatief over de acties van XR.