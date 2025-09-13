Steeds minder e-bikers tegen helmplicht, vooral mensen die ongeluk hebben gehad zijn overtuigd

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 26.000 leden van het Opiniepanel. Er is de laatste weken veel te doen over fietsers met een elektrische ondersteuning. Omdat dat voor veel ongelukken en overlast op de Nederlandse fietspaden zorgt, wil het kabinet een helmplicht voor alle jonge elektrische fietsers. Goed plan, zegt een ruime meerderheid (83 procent).

'Ook helmplicht voor brommers'

"Die elektrische fietsen, vooral fatbikes, gaan vaak harder dan een brommer, waar wel een helmplicht voor geldt. Plus, die kinderen kunnen gevaar nog niet inschatten. Iedereen mag er zo de weg mee op", vat iemand het sentiment van de voorstanders samen.

Juist van jongeren is het hoofd nog kwetsbaar, zeggen ze, en dus is een helmplicht verstandig.

Ook ouders e-bikers voor

Ook ouders die hun minderjarige kind een e-bike hebben gegeven, zijn in meerderheid (61 procent) voor. 3 op de 10 zijn tegen. Zij vinden het betutteling, denken niet dat hun kind het echt gaat dragen. Ouders zijn bang dat zij moeten opdraaien voor de boete of stellen dat het vooral een imagoprobleem is waar de helmplicht niet veel aan kan doen.

"Laat ik vooropstellen dat het medisch gezien heel verstandig is. Ik ben geen volledig ontaarde moeder. Ik denk alleen dat het voor andere weggebruikers niets verandert en daar ligt toch de grootste frustratie", schrijft een van de ouders.