Steeds minder e-bikers tegen helmplicht, vooral mensen die ongeluk hebben gehad zijn overtuigd
De grootste groep elektrische fietsers is tegen een helmplicht, maar die weerstand daalt wel. En als het moet, doen de meesten ‘gewoon’ een helm op. Een helmplicht voor alle jonge elektrische fietsers krijgt wel brede steun.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 26.000 leden van het Opiniepanel. Er is de laatste weken veel te doen over fietsers met een elektrische ondersteuning. Omdat dat voor veel ongelukken en overlast op de Nederlandse fietspaden zorgt, wil het kabinet een helmplicht voor alle jonge elektrische fietsers. Goed plan, zegt een ruime meerderheid (83 procent).
'Ook helmplicht voor brommers'
"Die elektrische fietsen, vooral fatbikes, gaan vaak harder dan een brommer, waar wel een helmplicht voor geldt. Plus, die kinderen kunnen gevaar nog niet inschatten. Iedereen mag er zo de weg mee op", vat iemand het sentiment van de voorstanders samen.
Juist van jongeren is het hoofd nog kwetsbaar, zeggen ze, en dus is een helmplicht verstandig.
Ook ouders e-bikers voor
Ook ouders die hun minderjarige kind een e-bike hebben gegeven, zijn in meerderheid (61 procent) voor. 3 op de 10 zijn tegen. Zij vinden het betutteling, denken niet dat hun kind het echt gaat dragen. Ouders zijn bang dat zij moeten opdraaien voor de boete of stellen dat het vooral een imagoprobleem is waar de helmplicht niet veel aan kan doen.
"Laat ik vooropstellen dat het medisch gezien heel verstandig is. Ik ben geen volledig ontaarde moeder. Ik denk alleen dat het voor andere weggebruikers niets verandert en daar ligt toch de grootste frustratie", schrijft een van de ouders.
Helmplicht voor volwassenen
Met een helmplicht voor jongeren, komt ook de discussie over de helmplicht voor volwassen elektrische fietsers weer op gang. Want ook oudere elektrische fietsers maken geregeld brokken in het verkeer, becijferde VeiligheidNL vorig jaar. Moet er niet een helmplicht komen voor alle elektrische fietsers?
'Betutteling'
Niet geheel verrassend is de grootste groep elektrische fietsers (53 procent) tegen. 'Betutteling', 'eigen verantwoordelijkheid' en 'alleen een helmplicht voor jongeren en ouderen', zijn veelgenoemde tegenargumenten. Maar die weerstand is wel minder dan in 2023, toen een grote meerderheid van hen (63 procent) daar moeite mee had. 39 procent van de volwassen elektrische fietsers zou nu voor zijn; in 2023 was dat 31 procent.
Te ijdel
Ook elektrische fietsers zelf zien dat er steeds meer ongelukken gebeuren, ook omdat steeds meer mensen een e-bike rijden. En hoewel nog maar weinig elektrische fietsers (17 procent) een helm op doen, hebben ze wel de indruk dat het normaler is geworden in het straatbeeld.
Anderen denken dat het imagoprobleem van helmen wat verbetert zodra meer mensen het moeten dragen: "In principe vind ik dat het een eigen keuze is, maar sommige mensen zijn zo ijdel. Die gaan daar nooit vrijwillig voor kiezen. Misschien helpt het als iedereen dan voor gek fietst", zegt een elektrische fietser die voor een plicht is.
'Mensen, draag gewoon een helm'
Mensen die een ongeluk hebben gehad met hun e-bike zien, inmiddels, de meerwaarde van een helm. 65 procent van hen is daarom voor een helmplicht. Iemand schrijft daarover: "Ik was altijd laconiek over een helm, totdat ik een keer uit balans raakte en hard op een lantaarnpaal knalde. Ik heb er maanden uit gelegen en ben er soms nog steeds van in de war. Mensen, draag gewoon een helm, je hoofd is je kostbaarste bezit."
De meeste elektrische fietsers (67 procent) zouden wel een helm op doen als dat moet. Een kwart zou zich ertegen verzetten en riskeert dan maar een boete. Een derde van de elektrische fietsers (37 procent) zou vaker met de auto gaan als er een helmplicht komt.