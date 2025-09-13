Een helmplicht voor jongeren tot 18 jaar op elektrische fietsen. Die komt eraan als het aan minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat ligt. De vraag is wat de fietshelm kan betekenen voor de fietsveiligheid in Nederland.

Fietshelm was Els' 'redding' bij haar tweede fietsongeluk, toch is het dragen ervan nog onpopulair in Nederland

"Ik fietste een tunnel in naar beneden en kwam een tegenligger in de bocht tegen. Toen knalde ik met mijn hoofd tegen de muur", vertelt Els Beltman (72) over een ongeluk dat ze vijf jaar geleden heeft meegemaakt. Het was niet haar eerste fietsongeluk. Vijf jaar daarvoor gebeurde het ook al eens. De ongelukken van Els illustreren een breder probleem in Nederland. De fietsveiligheid in Nederland is niet op orde, volgens VeiligheidNL en het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), twee organisaties die onderzoek doen naar dit onderwerp. Fietsveiligheid in Nederland Maar 6 procent van de Nederlanders draagt een helm op de fiets, zegt Teun Uijtdewilligen, onderzoeker bij het SWOV. "We zien elk jaar een toenemend aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden onder de fietsers", zegt hij. Dit is ook deels te verklaren door het toegenomen aantal fietsers en de komst van de elektrische fiets. Martijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL beaamt dit. Zij benadrukt ook dat "auto's groter en hoger zijn geworden, dat helpt allemaal niet heel erg mee." Daarnaast is het wegennetwerk (infrastructuur) nog niet voldoende veilig ingericht in Nederland, volgens Uijtdewilligen. "Als je op straat fietst op een weg waar auto's vijftig kilometer per uur mogen en er is geen vrijliggend fietspad, dan word je dus blootgesteld aan hele snelle, zware auto's", zegt hij. Daarbij komt dus dat Nederlanders nauwelijks fietshelmen dragen.

Hersenletsel door fietsongelukken Kinderneuroloog Elisa Hamer wordt in haar werk dagelijks geconfronteerd met de tekortkomingen van de fietsveiligheid in Nederland. "In het Radboudumc zien we meerdere keren per week dat kinderen worden opgenomen nadat ze een ongeluk met de fiets hebben gehad", zegt de neuroloog. De gevolgen kunnen variëren van misselijkheid en hoofdpijn tot in coma raken. "Helaas kunnen we hersenletsel niet genezen," zegt Hamer. En toch krijgen honderden kinderen per jaar hiermee te maken. "Dat heeft bij een groot deel van de kinderen levenslange gevolgen, zoals problemen met de aandacht en concentratie, moeilijk prikkels kunnen verdragen en ook dat het gedrag blijvend veranderd is," zegt Hamer. Voordelen van de fietshelm De 72-jarige Els knalde tijdens haar tweede fietsongeluk dus met haar hoofd tegen de muur, maar droeg gelukkig een fietshelm. "Mijn helm was echt mijn redding", zegt Els. De cijfers ondersteunen Els' verhaal. 60 tot 70 procent van ernstig hersenletsel kan worden voorkomen door een fietshelm volgens kinderneuroloog Elisa Hamer. De neuroloog ziet dan ook voordelen van een helmplicht. "Er zijn veel kinderen en ouders die heus snappen dat het verstandig is om een fietshelm te dragen, maar aangezien het nog niet de sociale norm is, zorgt dat toch voor een drempel. Met een plicht neem je die dan weg", zegt Hamer. Daarnaast zijn bij kinderen de hersenen nog niet volledig volgroeid, waardoor ze vaker risicogedrag vertonen, legt Hamer uit. "Ik snap zeker in die leeftijdscategorie dat het moeilijk is om mensen zelf een helm te laten dragen", zegt ze. 'Zet 'm op' Uijtdewilligen benoemt het vrijwillig stimuleren van helmgebruik als een mogelijk alternatief voor een helmplicht. In april is de overheid hiervoor een campagne begonnen: 'Zet 'm op'. Het doel is dat over tien jaar 25 procent van de Nederlanders een fietshelm draagt. Een campagne alleen zou niet zo veel zoden aan de dijk zetten volgens Uijtdewilligen. "Het is ook raadzaam om bijvoorbeeld op rolmodellen in te zetten", zegt hij.

Omliggende landen In vergelijking met omliggende landen scoort Nederland relatief laag als het over fietshelmgebruik gaat. In Denemarken ligt het op ongeveer 50 procent en ook in Duitsland is er sprake van een fietshelmcultuur, volgens Uijtdewilligen. Naast dat er minder fietspaden aanwezig zijn in die landen, denkt Uijtdewilligen ook "dat ze in het buitenland het nut van een fietshelm beter inzien". Ze hebben in Denemarken verschillende middelen ingezet om het vrijwillige gebruik van de fietshelm te stimuleren, licht Uijtdewilligen toe. Zo is er campagne gevoerd en hebben de Denen ervoor gezorgd dat de helm makkelijk te verkrijgen is, in bijvoorbeeld supermarkten. En er is een ontwerpwedstrijd georganiseerd om het ontwerp van fietshelmen te verbeteren. De Denen hebben niet alleen gefocust op kinderen, maar ook op ouders die toch als rolmodel gezien kunnen worden, zegt Uijtdewilligen. "In twintig jaar tijd is het helmgebruik van 6 naar bijna 50 procent gegaan in Denemarken," volgens hem. Zorgen om kapsel Wat Nederlanders tegenhoudt om een fietshelm te dragen? Hoe het eruit ziet, wat het met hun haar doet en waar ze de helm moeten laten, volgens Uijtdewilligen. Verder klinken er geluiden die zeggen dat het fietsgebruik afneemt bij het invoeren van een helmplicht. Uijtdewilligen erkent dit, maar zegt dat studies laten zien dat die afname maar tijdelijk is en hierna weer toeneemt. Veiliger verkeer Fietshelmen kunnen ernstig hersenletsel voorkomen, maar ongelukken niet. Daarom wijzen Uijtdewilligen en Bakker op het belang van het wegennetwerk en het verkeer. Ook in Nederland is het wegennetwerk niet altijd op orde. "Ik denk dat als infrastructuur gebouwd wordt, dit niet altijd gebeurt vanuit het perspectief van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers", zegt Bakker. Genoeg ruimte creëren voor fietsers en het weghalen van obstakels op fietspaden zijn een aantal dingen die zorgen voor een veiligere fietsomgeving. "Het is ook belangrijk om fietsers en auto's te scheiden als de snelheid hoger is dan dertig kilometer per uur. Als je daar geen plek voor hebt, zou je de snelheid kunnen verlagen naar dertig kilometer per uur", zegt Uijtdewilligen. Herstel Els lag in coma na haar eerste fietsongeluk. "Ik heb een jaar gerevalideerd bij een revalidatiekliniek en daarna moest ik weer rustig aan mijn concentratie opbouwen", zegt ze. Het gaat nu een stuk beter met haar concentratie, "maar een boek lezen bijvoorbeeld is nog steeds lastig", zegt Els.