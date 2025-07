Minder doden door maximumsnelheid op fietspad? 'We moeten heel ander gesprek over verkeer voeren'

"Daar hebben we het nu met z'n allen al de hele dag over. Maar wat er eigenlijk in de kleine lettertjes staat, is dat er niet meer wordt geïnvesteerd. En dat de grootste gevaren voor fietsers - en dat zijn toch nog steeds gemotoriseerde voertuigen - niet aangepakt worden." Hij gaat verder: "In het hele document wordt het woord 'auto' maar twee keer genoemd, dat is heel raar als bij 80 procent van alle verkeersdoden in Nederland een motorvoertuig is betrokken."

"Het beleidsplan voor fietsveiligheid laat vooral zien dat onze demissionair minister heeft besloten om niet langer structureel te investeren in de veiligheid van onze fietsers", begint Te Brömmelstroet. Hij ziet in het plan vooral veel experimenten die steden uit kunnen gaan voeren, zoals de maximumsnelheid.

Wie is verantwoordelijk?

Te Brömmelstroet mist in het plan aandacht voor 'het systemische karakter voor verkeersgeweld'. Hij legt uit: "Als we bijvoorbeeld vergelijken hoeveel mensen elkaar doden in het Nederlands verkeerssysteem in een jaar, is dat een groter aantal dan hoeveel mensen elkaar überhaupt doden met vuurwapens, messen en op allerlei andere manieren. En daar is eigenlijk helemaal geen aandacht voor."

De overheid wil mensen steeds meer zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen veiligheid, gaat hij verder. "Terwijl het eigenlijk de rol van de overheid zou moeten zijn om het gevaar van de weg te halen." Hoe er nu wordt gepraat over het verkeer leidt volgens hem af van dat grotere vraagstuk.

Focus op een 'zij-probleem'

Tegen een maximumsnelheid op het fietspad is de hoogleraar niet. "Op zichzelf is er niks mis mee om na te denken over hoe we omgaan met de toename van drukte en snelheidsverschillen op fietspaden. Alleen door ons daar op te focussen richten we ons heel erg op een zij-probleem."

"Er is veel irritatie en er is ook een toename van onveiligheid door die toegenomen snelheden op het fietspad", bevestigt hij. "Maar dat is niet waar de meeste fietsers worden doodgereden. De meeste fietsers worden doodgereden op kruispunten, waar ze in aanraking komen met gemotoriseerde voertuigen."