Sarina Wiegman als eerste vrouwelijke bondscoach? Meerderheid voetbalfans heeft vertrouwen in haar

De meeste volgers van mannenvoetbal (58 procent) staan open voor Sarina Wiegman als bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Wel vindt de grootste groep (53 procent) mannelijke fans dat een man ‘gewoon’ beter past.

Sarina Wiegman was jarenlang bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, nu traint ze het Engelse team

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 11.000 mensen uit het Opiniepanel die interesse hebben in mannenvoetbal. Bij vrouwelijke fans zijn de cijfers lager, maar ook van hen vindt een deel (31 procent) dat een mannelijke trainer beter bij de Oranjeleeuwen past.

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Ervaring Dat zij dat vinden, lijkt niet veel te maken te hebben met de leiderschapskwaliteiten van vrouwen in het algemeen. Zo zeggen ook mannelijke voetbalvolgers in meerderheid (59 procent) dat vrouwen net zo goed leidinggeven als mannen. Ook maakt het voor de meesten (65 procent) niet uit of ze zelf door een vrouw of man worden aangestuurd. Het gaat hen meer om het gebrek aan ervaring in het mannenvoetbal. Veel ondervraagden vinden dat een bondscoach daar al moet hebben gewerkt en het aantal vrouwelijke coaches dat dat heeft gedaan is heel gering.

'Minder snel iets zeggen' Tientallen mensen in het onderzoek wijzen op het, in hun ogen, grote kwaliteitsverschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Maar ook de cultuur wordt genoemd. "De druk en belangen zijn groter. Daar moet een trainer ook mee om leren gaan", zegt een deelnemer aan het onderzoek. Iemand anders denkt dat het geslacht van de coach kan zorgen voor misverstanden in communicatie: "Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat de voetballers minder snel iets zouden zeggen tegen een vrouwelijke coach, omdat het verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen worden. Dan gaat de rauwe communicatie tussen trainer en speler wel verloren." Stigmatiserende discussie Maar er zijn ook veel mensen die dit juist een ouderwetse en stigmatiserende discussie vinden en niet snappen waarom er verschil zou moeten zijn. Zij vragen zich af: "Vrouwen kunnen dus wel gecoacht worden door mannen, maar andersom niet?"

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Vooral vrouwelijke voetbalfans (62 procent) denken dat een vrouw net zo goed voor de mannengroep kan staan als een man: "Ze heeft zichzelf bewezen, ze snapt het. Het zijn dan ook vooral mannen die onzinnige argumenten tegen weten te bedenken", zegt een vrouwelijke fan. Bij mannelijke fans is dat ook een redelijk grote groep (40 procent). Arne Slot of Peter Bosz Vrouwen (70 procent) zouden dan ook meer vertrouwen hebben in Sarina Wiegman als bondscoach dan mannelijke voetbalkijkers. Toch zijn er onder de streep ook meer mannelijke fans met vertrouwen (50 procent) dan zonder vertrouwen (39 procent).

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