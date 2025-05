Ruim helft van de mensen gaat weleens alleen op pad en lang niet altijd uit eenzaamheid: 'Heerlijk om geen rekening te hoeven houden met anderen'

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel. Van de voorgelegde activiteiten zijn een vakantie, museum- of bioscoopbezoek of een terrasje pakken het populairst om alleen te doen. Toch is een solo-uitje alleen niet altijd zonder ongemak: een kwart (24 procent) zou dat eigenlijk (vaker) willen doen, maar durft dat niet.

'Veel fijner alleen'

Iets in je eentje ondernemen ontstaat zeker niet altijd uit eenzaamheid of een gebrek aan mensen om je heen. Ruim de helft (56 procent) van de panelleden die er weleens alleen op uit gaan vindt het vooral fijn om even met niemand rekening te hoeven houden.

En een derde (36 procent) geeft aan ook meer van sommige activiteiten te kunnen genieten als ze dat zonder anderen doen. "Musea bezoeken is veel fijner alleen", vertelt een deelnemer. "Vooral als bepaalde geschiedenis of kunst mij interesseert, kan ik daar uren rondlopen. En als het me niet trekt, kan ik ook snel weer door."