PSV favoriet om kampioen van Nederland te worden: zelfs Ajax-fans geloven er niet meer in

'Hoofd koel houden'

PSV'ers geloven er heilig in: 92 procent denkt dat hun club zondag kampioen wordt: "Beste ploeg, goede flow, het ligt in eigen hand", klinkt het. Veel fans zijn overtuigd dat hun team de beste is en ook mentaal sterker: "Wie zijn zenuwen onder controle houdt, wint. En dat is PSV."

Het vertrouwen komt niet alleen voort uit hoop, maar uit een seizoen waarin PSV volgens hun fans 'zichzelf opnieuw heeft uitgevonden'. Ajax daarentegen zit volgens hen 'in verliesmodus' en heeft het volgens sommigen vooral aan de dipjes van PSV te danken dat ze überhaupt nog meedoen. Het advies van een fan: "Nu hoofd koel houden en zondag gewoon winnen."

Rituelen, bijgeloof en... chocola?

Ook een deel van de 'twaalfde man' wil helpen. Zo zegt bij Ajax 12 procent en bij PSV 4 procent van de fans dat ze er rituelen op na houden in de hoop dat hun club daardoor wint. De vormen zijn divers: van het dragen van een bepaald shirt, het aansteken van een kaarsje tot aan het bewust níét kijken van de wedstrijd.

Een ritueel is: "Als het goed gaat in de eerste helft, drink je in de tweede helft hetzelfde. Gaat het slecht, wissel ik van drankje. Voor extra geluk pak ik chocola." En deze PSV-fan zegt: "Belangrijke wedstrijden kijk ik met de ene zoon, dan gaat het goed. Met de andere zoon heb ik alleen uitschakelingen gezien."