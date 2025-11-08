Noodpakket bij steeds meer mensen in huis, jongeren nog minst voorbereid op noodsituaties

Een derde heeft een noodpakket in huis om 3 dagen te overleven. Dat aantal is in een jaar tijd flink gestegen. Vooral jongeren zijn zich beter gaan voorbereiden, al lopen ze daarin nog ver achter op oudere Nederlanders.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 24.000 leden van het Opiniepanel naar aanleiding van de ontdekte drinkwaterbacterie in Utrecht en omstreken. Het incident heeft vooral mensen in het getroffen gebied wakker geschud, maar daarbuiten hebben maar weinig mensen extra water in huis gehaald. 'Koken was onhandig' "We hebben nu alles gekookt, maar het was wel onhandig. Dus we gaan snel meer water in huis halen voor de volgende keer", vertelt een panellid uit Utrecht over diens ervaring dit weekend. 12 procent van de ruim 700 mensen uit het getroffen gebied die EenVandaag ondervroeg, zijn ook van plan om extra water in huis te halen. Nog eens 18 procent heeft sinds het incident extra water ingekocht. Nogal een contrast met de rest van Nederland. Buiten de regio zag bijna niemand (1 procent) de drinkwatervervuiling in Utrecht als reden om extra in te slaan. Nog eens 6 procent is het nog van plan. Een verklaring hiervoor is dat de meeste mensen (64 procent) denken dat het hen niet zo snel zal overkomen: "De bron in onze omgeving is heel zuiver, ik heb veel vertrouwen. En anders koken we het toch even, geen reden tot paniek hier."

Drinkwater in huis Daarbij komt dat veel mensen al genoeg water in huis hadden. Bijna de helft van alle ondervraagden (48 procent) zegt 3 liter drinkwater per persoon per dag apart te hebben liggen voor in geval van nood. Ook al heeft niet iedereen het als pakket verzameld, zijn er een hoop mensen die losse spullen uit het noodpakket thuis hebben. 'Duur en kwaliteit onduidelijk' Uit het onderzoek blijkt dat jongeren een stuk minder goed voorbereid zijn dan oudere Nederlanders. Zo heeft een derde (36 procent) van de 18 tot 35-jarigen genoeg drinkwater in huis voor 3 dagen, tegenover 60 procent van de 65-plussers. Ook op andere spullen lopen jongeren achter. "We missen vooral een radio op batterijen en drinkwater. Maar er is genoeg bier in huis om een week te overleven", grapt een student in het onderzoek. Uit de open antwoorden blijkt verder dat jongeren moeite hebben met het vinden van de juiste onderdelen. Iemand schrijft daarover: "Ik vind de pakketten online duur of onduidelijk of het van goede kwaliteit is."

Meer mensen met noodpakket Toch is het aantal jongeren met een volledig noodpakket in een jaar tijd flink gegroeid. Vorig jaar augustus zei slechts 12 procent van die groep voorzien te zijn; nu is dat gestegen naar 26 procent. "Ik moet zeggen dat het een bij elkaar geraapte zooi is, niet heel erg doordacht en ook niet compleet waarschijnlijk. Maar ik overleef het wel 72 uur, vermoed ik", schrijft een jongere. Ook in andere leeftijdsgroepen zijn mensen beter voorbereid. Van alle ondervraagden heeft een derde nu een pakket in huis; 10 procent meer dan in augustus vorig jaar. Herhaaldelijke oproepen en recente veiligheidsincidenten in Europa lijken de voornaamste redenen voor de stijging. Een deelnemer schrijft: "De trigger was de drones boven Europa. Het werd voor mij realistischer dat Rusland misschien wel infrastructuur, zoals internet of elektriciteit, zou gaan saboteren."