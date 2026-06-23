Na Brexit ook Nexit? Ondanks forse kritiek willen meeste mensen toch in EU blijven

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel. De meerderheid (64 procent) wil al 10 jaar dat Nederland lid blijft van de EU.

Britten willen terug

Uit verschillende Britse peilingen blijkt dat de meeste Britten 10 jaar na het Brexit-referendum terug in de Europese Unie willen. Zo blijkt uit Brits onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos dat 52 procent van de Britten vindt dat ze terug in de EU moeten, 33 procent wil dat niet.

In een onderzoek van een andere peiler, YouGov, zeggen 6 op de 10 Britten bovendien dat de Brexit een mislukking is.

Nexit krijgt rechtse steun

Hier is een kwart (27 procent) nu voorstander van een 'Nexit'. De animo voor een vertrek is het grootst onder FVD-stemmers (93 procent). Ook een meerderheid van de PVV-kiezers (75 procent) wil het liefst uit de EU. Wel is FVD is de enige partij die hardop pleit voor een Nexit, de PVV is zeer kritisch over de Europese Unie, maar heeft een Nexit al een tijdje niet meer als standpunt.

Andere kiezersgroepen vinden in meerderheid dat Nederland lid moet blijven. Wel is er wat meer aarzeling bij kiezers van rechtse partijen als JA21, BBB en in mindere mate de VVD.