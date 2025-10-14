Meeste VVD-stemmers willen liever in oppositie dan met GroenLinks-PvdA regeren: 'Zou nachtmerrie zijn'
Een coalitie met zowel GroenLinks-PvdA als de VVD zou een meerderheid leveren, maar de meeste VVD-stemmers (58 procent) willen liever dat hun partij in de oppositie gaat, dan dat de VVD na de verkiezingen gaat regeren in een coalitie met GroenLinks-PvdA.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 2.000 mensen die nu VVD willen stemmen. Een coalitie 'over het midden' met GroenLinks-PvdA, het CDA, D66 en de VVD lijkt op basis van de nieuwe zetelpeiling een relatief realistische optie. Deze partijen kunnen in deze peiling samen op een nipte meerderheid van 76 zetels rekenen.
Rondje aan de zijlijn
Maar veel VVD-kiezers in het Opiniepanel zien dat niet zitten. Als ze moeten kiezen tussen regeren met GroenLinks-PvdA en plaatsnemen in de oppositie, wil een meerderheid liever dat hun partij een rondje aan de zijlijn blijft. De kiezers vinden de afstand tussen hun partij en die van Timmermans inhoudelijk zo groot, dat samenwerken volgens hen 'voor beide partijen onverstandig' zou zijn.
Zij vrezen vooral dat de VVD te veel in zou moeten leveren op punten als migratie, economie en de hypotheekrenteaftrek. Ook denkt een deel dat een tijdje oppositie sowieso niet verkeerd is nu. "Even wat kleur op de wangen krijgen, laat anderen maar eens de verantwoordelijkheid nemen", vindt een VVD-stemmer.
'Besturen mogelijk maken'
Een derde (33 procent) van de achterban ziet de VVD hoe dan ook liever in de regering en als het niet anders kan, dan maar met GroenLinks-PvdA. Wel geven ze vaak aan dat die optie aantrekkelijker wordt als hun eigen partij of het CDA groter wordt, zodat een van hen de premier kan leveren.
Voorstanders vinden dat 'er te lang op de handen is gezeten', en hun partij daarom besturen mogelijk moet maken. Bovendien vinden zij dat de VVD veel capabele mensen in huis heeft en beter vanuit de coalitie invloed kan uitoefenen op beleid. "Een bestuur met daarin de VVD is meer waard dan de oppositie, of een bestuur met zwakke bestuurders van populistische partijen", zegt een VVD-stemmer daarover.
Geen rechtse meerderheid
Maar dat GroenLinks-PvdA zeker niet de favoriete samenwerkingspartner is, blijkt wel uit de vele andere combinaties die VVD-stemmers in het onderzoek zelf opperen. Bijvoorbeeld over rechts met BBB, JA21, of SGP, of met het CDA en D66. Al deze genoemde combinaties halen bij elkaar bij lange na geen meerderheid qua zetels.
Hoewel Yeşilgöz de PVV heeft uitgesloten, zouden 3 op de 10 VVD-stemmers (33 procent) het liefst met de PVV regeren. Maar zelfs met de PVV, de grootste partij in de peiling, haalt een coalitie over rechts geen meerderheid. De PVV, JA21, FVD, BBB, SGP én de VVD komen samen op 70 zetels.