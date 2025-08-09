Meer drugs gebruiken door dure drankjes op festivals: 2 op 5 jonge bezoekers verwachten dat te doen

Het festivalseizoen is in volle gang, maar de ticketprijzen en consumptiekosten stijgen al jaren. En dat heeft gevolgen: jongeren slaan festivals over, blijven vaker nuchter of kiezen juist vaker voor drugs dan dure drankjes.

Dat blijkt uit onderzoek van het Jongerenpanel van EenVandaag onder 2.438 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. 80 procent van deze jongeren gaat minstens één keer per jaar naar een grootschalig muziekfestival. Drugs als 'genormaliseerd' alternatief De stijgende prijzen van consumpties op het terrein zorgt ervoor dat jongeren een alternatief kiezen. 2 op de 5 (40 procent) jongeren zeggen mogelijk meer drugs te (gaan) gebruiken dan voorgaande jaren. 2 jaar geleden was dit nog 1 op de 5 (19 procent). Verschillende jongeren zeggen dat het gebruik genormaliseerd is. "Het is vaak geaccepteerd, goedkoper en verhoogt de sfeer", zegt een deelnemer aan het panelonderzoek.

'Hoort er eigenlijk bij' Volgens drie kwart (74 procent) van de festivalgangers wordt drugsgebruik onder hun vrienden dan ook steeds normaler. "Het is tegenwoordig meer standaard dan een uitzondering dat je drugs gebruikt op een festival", vertelt iemand. En iemand anders zegt: "Het klinkt bizar, maar het hoort er eigenlijk bij." Het af en toe gebruiken van harddrugs, zoals MDMA, xtc of cocaïne, wordt geaccepteerd in de omgeving van ruim drie kwart (78 procent) van de jongeren die naar festivals gaan. Het gebruik van softdrugs, zoals cannabis of paddo's, wordt nog vaker normaal gevonden (84 procent).

Jonge bezoekers verwachten meer drugs te gebruiken op festivals vanwege dure drankjes

Een 'sfeerbepaler' Sommige jongeren hebben bovendien het idee dat feestjes waar drugs worden gebruikt, vaak leuker zijn dan feestjes waar veel alcohol wordt gedronken. Iemand vertelt: "Dronken mensen worden eerder agressief, hangerig en handtastelijk." En iemand anders zegt: "Mensen aan de drugs zijn vaak minder opgefokt, liever en vrijer." Toch zijn er ook jongeren die het 'normale' gebruik van drugs op festivals vervelend vinden. Een jongere noemt het 'problematisch hoe normaal het in mijn vriendengroep is geworden'. En iemand anders zegt: "Het maakt de sfeer voor mensen die geen middelen gebruiken minder leuk."