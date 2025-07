Meeste bezoekers vinden festivals geen plek voor politieke statements: 'Nemen het verbindende karakter weg'

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 5.200 deelnemers van alle leeftijden die aangeven weleens een festival te bezoeken. Deze zomer hebben op verschillende festivals artiesten statements gegeven over de oorlog in Gaza, ook waren er soms Palestijnse vlaggen op podia en in het publiek te zien. 'Geen politiek op festivals' De meeste festivalbezoekers vinden dat politieke uitingen helemaal niet thuishoren op festivals (70 procent). Zowel niet door artiesten, als de organisatie of het publiek. "Ik ga naar een festival voor ontspanning. Op het werk en thuis wordt er al genoeg over spanningen in de wereld gesproken", vertelt een festivalbezoeker. Jongeren hebben over het algemeen minder moeite met politieke statements op festivals. Nog altijd vindt ruim de helft van de deelnemers onder de 35 jaar (55 procent) dat deze uitingen niet op festivals thuishoren. Onder deelnemers boven de 35 jaar is dit 75 procent.

Bang voor polarisatie Mensen geven aan bang te zijn dat politiek op festivals leidt tot polarisatie, terwijl festivals juist verbindend zouden moeten werken. Een panellid legt uit: "Festivals verbinden door samen van muziek en optredens te genieten, ongeacht politieke voorkeuren. Politieke statements van zowel organisatie, artiesten als bezoekers polariseren een festival en nemen het verbindende karakter weg." Festival als vrijplaats Toch vindt ruim een kwart van de festivalbezoekers (27 procent) het wél goed als er politieke statements worden geuit. "Mensen drukken zichzelf uit met behulp van kunst, ook een politiek gevoel of politieke mening hoort daarbij", zegt een panellid. "Wel is het belangrijk om niet op te roepen tot haat of geweld. Een festival is in mijn beleving vaak een veilige plek waar zowel artiesten als bezoekers zich vrij kunnen en mogen uiten." Zeker artiesten zouden dit mogen doen, vinden deze deelnemers. "Ik vind dat artiesten hun positie mogen gebruiken om aandacht te trekken voor politieke problemen. Iedereen staat in zijn recht om op te komen voor hun mening."

Festivals 'van KKR' Deze festivalzomer is er veel te doen om het Amerikaanse investeringsbedrijf KKR, dat investeert in wapens, fossiele projecten en in bedrijven die actief op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Sinds vorig jaar investeert KKR ook in verschillende Nederlandse festivals. Veel van deze festivals hebben zelf nadrukkelijk afstand genomen van het bedrijf en diverse artiesten hebben hun shows op festivals waar KKR in investeert afgezegd.