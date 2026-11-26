Een nieuwe sport-uitdaging, supplementen of een strak slaap-regime: eenderde is meer bezig met zijn of haar gezondheid dan drie jaar geleden. De belangrijkste reden? Zo lang mogelijk, gezond willen leven. 3 op de 10 zouden daar alles voor over hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 23.000 deelnemers. De meesten zijn met hun gezondheid bezig. Op social media is 'longevity' populair: een trend waarbij mensen zo lang en gezond mogelijk willen leven. Dat doen ze met gezonde voeding en slaap, maar ook met gezondheidsscans, supplementen en experimentele behandelingen. Honderd worden Driekwart (73 procent) van de mensen in het onderzoek die bezig zijn met hun gezondheid, zegt dat ze dat vooral doen om zo lang mogelijk te leven. "Ik hoop onder een beetje goede omstandigheden honderd te worden", schrijft iemand. En dat zijn dus niet alleen oudere mensen. Voor 7 op de 10 (69 procent) jongeren, van 18 tot en met 34 jaar, is dat een van de belangrijkste redenen om bezig te zijn met hun gezondheid. Want, schrijft iemand: "Krakkemikkig oud worden en geestelijk aftakelen is mijn nachtmerrie."

Meer bezig met gezondheid Jonge deelnemers zien bijvoorbeeld dat hun ouders sneller aftakelen omdat die weinig bezig zijn met hun gezondheid. "Ik zie bij mijn moeder hoeveel gezondheidsklachten zij al decennia heeft. En ze is pas net rond de 60", vertelt iemand. "Dit komt voor minstens de helft door haar manier van eten." De gezondheidshypes die op social media rondgaan, zoals longevity, zijn dan ook terug te zien in het echte leven: eenderde (32 procent) van alle deelnemers van het onderzoek, is nu meer bezig met gezond leven dan drie jaar geleden. Dat zijn vooral jongeren.

Van wandelen tot bloedonderzoeken "Ik ervaarde dat ik na het sporten veel meer energie over had en dat, als je dat in je eigen tempo doet en tijd hebt, ook heel erg leuk kan zijn", vertelt iemand. Deelnemers zorgen er vooral voor dat ze regelmatig sporten en buiten gaan wandelen. Ook een vaste slaaproutine en hun sociale leven onderhouden, zijn belangrijk. Een deel gebruikt ook alternatieve methodes: bijvoorbeeld supplementen slikken, sommigen schrijven wel dat ze dat op doktersrecept doen, en het dragen van een smartwatch of tracker. Kleinere groepen, maar niet verwaarloosbaar, nemen op eigen initiatief medicatie of doen op eigen kosten gezondheidsonderzoeken zoals MRI-scans of bloedonderzoek.

Werkt het? Driekwart (77 procent) denkt dat die alternatieve methodes die ze toepassen, ook echt werken. "De smartwatch geeft mij motivatie om mijn stappen te halen, genoeg water te drinken en een vast slaapritme aan te houden", vertelt iemand.