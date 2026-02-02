Kwart mbo-stagiairs voelt zich niet serieus genomen, drie keer zoveel als bij universitair stagiairs

Een kwart (24 procent) van de mbo-stagiairs voelt zich niet serieus genomen tijdens hun stage, driemaal vaker dan universitair stagiairs (8 procent). Bovendien voelt de helft zich gebruikt als goedkope kracht in plaats van als student die komt leren.

Stagiairs in het onderzoek spreken vooral over 'vervelende klusjes' die weinig met hun opleiding te maken hebben

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Jongerenpanel onder 1.554 stagiairs of jongeren die de afgelopen 5 jaar stage hebben gelopen, op mbo-, hbo- of universitair niveau. 'Ik mocht 100 potloden slijpen' Stagiairs in het onderzoek spreken vooral over 'vervelende klusjes' die weinig met hun opleiding te maken hebben. "Ik moest veelal koffie halen, de vaatwassers uitruimen en schoonmaken", zegt een mbo-stagiair. "Terwijl ik een mediaopleiding doe." En een hbo'er vertelt: "Ik mocht 100 potloden slijpen."



Ook geven stagiairs aan dat ze zich buitengesloten voelden van de rest van het team. "Ik werd niet toegevoegd aan de groepschat en mocht niet mee naar het teamuitje", zegt iemand.

'Goedkope kracht' in plaats van leerling Bijna de helft (48 procent) van de ondervraagde mbo-stagiairs ervaart dat zij vooral worden ingezet als goedkope werknemers. Onder hbo'ers en universitair stagiairs leeft dit gevoel ook, maar wel een stuk minder: een derde (33 procent) van de hbo'ers en een op de vijf universitair stagiairs (22 procent) hebben deze ervaring. "Ik had het gevoel dat ze vooral van stagiaires profiteerden", zegt een hbo-stagiair. "Toen er personeelstekorten waren, spraken ze ook uit dat stagiairs mooi wat werkzaamheden konden opvullen."

'Vergoeding is essentieel' Uit het onderzoek blijkt dat lang niet alle stagiairs een vergoeding krijgen. Vooral mbo'ers moeten het vaak met helemaal niets doen. 'Het is niet eerlijk als een student op mbo niks krijgt terwijl diegene er net zoveel tijd aan kwijt is", vindt een hbo'er. En iemand anders zegt: "Je inzet, tijd en energie zijn iets waard. Ook als je nog aan het leren bent."



Ook betekent het voor verschillende stagiairs dat zij naast hun stage moeten werken bij een bijbaan om rond te kunnen komen. 'Ik werk in totaal 74 uur per week, dat geeft stress', vertelt iemand. 'Een stagevergoeding is essentieel om de focus te kunnen leggen op je stage.'

Stagevergoeding verplichten In het coalitieakkoord dat D66, CDA en VVD afgelopen vrijdag presenteerden staat dat zij een stagevergoeding verplicht willen stellen voor stagiairs op elk onderwijsniveau. Bijna alle ondervraagde stagiairs (88 procent) zijn hier voorstander van. Er zijn ook stagiairs die zich zorgen maken over stageplekken die hier mogelijk door zullen verdwijnen. "Maar eigenlijk verwacht ik dat daar dan wel een oplossing voor komt", zegt iemand anders. "Zij het dat er budget wordt vrijgemaakt, of er een subsidie komt voor zulke gevallen."

'Eens wat anders dan de schoolbanken' Ondanks het feit dat een deel van de stagiairs zich niet serieus genomen voelde tijdens hun stage of vindt dat ze eerlijker betaald zouden moeten worden, ervaarde de meerderheid van de stagiairs hun stage over het algemeen als positief (77 procent). "Ik leer erg veel en het is goed voor mijn ontwikkeling", zegt een mbo'er. En een universitair student stelt: "Je komt in aanraking met de praktijk, leert over informaliteiten en bouwt ervaring en een netwerk op. Het is eens wat anders dan in de schoolbanken zitten."