Het afgelopen jaar krijgt gemiddeld een 5,6 van de leden van het Opiniepanel. Genoeg ruimte voor verbetering dus? De panelleden verwachten in elk geval een snelle formatie, maar blijven bezorgd voor de rest van de wereld.

Komt er snel een nieuw kabinet? Vrede op aarde? En wordt Oranje wereldkampioen? Dit voorspellen panelleden voor 2026

Links: het Nederlands elftal wint van Finland in de kwalificatie voor het WK 2026, rechts: Henri Bontenbal (CDA) Rob Jetten (D66) en Dilan Yeşilgöz bij de formatiegesprekken

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 21.000 leden van het Opiniepanel. Op hun persoonlijk leven kijken de meesten (75 procent) positief terug, maar voor de rest van de wereld was het door oorlogsgeweld en geopolitieke onrust een slecht jaar, vindt een ruime meerderheid (87 procent). Op dat vlak verwachten panelleden in 2026 nog weinig verbetering.

Autoritaire leiders Deelnemers geven in het onderzoek vaak aan zich zorgen te maken over de invloed van wereldleiders als Trump, Poetin, Netanyahu en Xi Jinping. Zolang zij het nog voor het zeggen hebben, wordt de wereld er niet stabieler op, denken velen. "Overal in de wereld zijn conservatieve, autoritaire leiders aan de macht die het beetje vooruitgang dat is geboekt terug willen draaien", vreest een deelnemer. Daardoor verwachten de meesten niet dat er een einde komt aan grote oorlogen in de wereld. De VS, Rusland en Oekraïne onderhandelen op dit moment over een einde aan de oorlog in Oekraïne, maar slechts een kwart (24 procent) denkt dat dat er daadwerkelijk komt. Over de situatie tussen Israël en Hamas zijn mensen nog minder hoopvol: daarvan denkt maar 16 procent dat er in 2026 vrede komt.

Snel kabinet vormen Over de situatie in eigen land zijn mensen iets optimistischer. Na '2 jaar stilstand' en de val van het kabinet-Schoof daalde het vertrouwen in de politiek in september naar een dieptepunt van 15 procent. In de laatste maanden, na de Tweede Kamerverkiezingen, krabbelde dat voorzichtig iets op naar 27 procent. Deelnemers vinden vooral dat de nieuwe regering snel aan de slag moet met dossiers waarop volgens hen te weinig vooruitgang is geboekt, zoals de woningmarkt, migratie en klimaat. Wel gaan de meesten ervan uit dat de formatie deze keer sneller zal verlopen: ruim de helft (54 procent) denkt dat er uiterlijk april een nieuw kabinet is. Premier Jetten? Verreweg de meeste deelnemers gaan ervan uit dat in elk geval D66, CDA en VVD van dat kabinet deel uit gaan maken. De grootste groep (40 procent) denkt dat het bij een minderheidskabinet van die partijen blijft, een bijna even groot deel (37 procent) denkt dat JA21 later nog aanhaakt. Ongeveer een tiende (11 procent) rekent toch nog op een middenkabinet, met GroenLinks-PvdA erbij. Waar vorige keer een premier van buitenaf werd aangetrokken, denkt een ruime meerderheid (88 procent) dat die nu weer 'gewoon' van de grootste partij komt: Rob Jetten dus. Waar sommigen hem als te 'glad' of 'onervaren' omschrijven, hopen anderen dat Jetten met 'positieve energie' partijen kan verbinden. "Hij zal zich moeten gedragen als een 'Rutte Light', dus met iedereen deals kunnen sluiten", denkt een deelnemer.

