Kiezers willen in volgende Tweede Kamer vooral afspiegeling van regio en opleidingsniveau: 'Nu vaak beleid van hoger opgeleiden'

Kiezers vinden dat de volgende Tweede Kamer een goede afspiegeling moet zijn als het gaat om regio en opleidingsniveau. Leeftijd, afkomst, geslacht en religie zijn wat minder belangrijk.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 27.000 panelleden. Hoewel voorstanders het belangrijk vinden dat verschillende groepen zichzelf in de Tweede Kamer herkennen, zeggen tegenstanders dat kennis en ervaring van Tweede Kamerleden zwaarder moeten wegen. Spreiding over het land Bijna driekwart (73 procent) ziet graag dat Tweede Kamerleden uit verschillende delen van het land komen. Opvallend is dat vooral mensen die buiten de Randstad wonen dit belangrijk vinden. "Er spelen in andere delen van het land andere problemen", legt iemand uit Zeeland uit.



Ook al vindt een meerderheid het wel belangrijk, hechten inwoners van de provincies Noord- en Zuid-Holland het minste aan een geografische afspiegeling van de Tweede Kamer.

Beleid van hoger opgeleiden Naast de spreiding over het land vinden veel mensen (57 procent) het belangrijk dat het opleidingsniveau van Tweede Kamerleden de samenleving weerspiegelt. Op dit moment is 89 procent van hen theoretisch opgeleid, terwijl 37 procent van de Nederlandse bevolking een hbo- of universitair diploma heeft. Vooral praktisch- en middelbaar opgeleiden vinden het belangrijk dat er een representatieve groep praktisch opgeleiden in de Tweede Kamer zit. "Naar mijn idee is het nu vaak beleid van hoger opgeleiden, voor hoger opgeleiden. Wat de rest van Nederland daarvan vindt, vinden ze totaal onbelangrijk", zegt iemand. Er is ook een groep (38 procent) die hier geen waarde aan hecht. "Politiek is moeilijk werk", stelt iemand. "Het vergt veel kennis en leeswerk, daar moet je een theoretische studie van hoger niveau voor hebben gedaan."

'Verschillende generaties en ervaringen' En hoe zit dat met leeftijd? De helft (49 procent) wil graag een Tweede Kamer waarin alle leeftijdsgroepen goed vertegenwoordigd zijn. Jongeren tot 35 jaar vinden dit het belangrijkst (64 procent) en 65-plussers maken dit het minste uit (37 procent). "Verschillende generaties hebben verschillende ervaringen en staan anders in het leven", legt iemand uit. "Daarom is een afspiegeling van leeftijd belangrijk." Tegenstanders zeggen daarentegen dat leeftijd met ervaring komt, en vinden die ervaring relevanter.

Goede afspiegeling Een afspiegeling betreft afkomst, vindt bijna de helft (47 procent) belangrijk. Iemand noemt dit een 'no-brainer' en zegt: "We moeten een goede afspiegeling hebben van de maatschappij en dus ook van alle culturen." En iemand vult aan: "Zo voorkom je dat een groep zich ongehoord voelt." Maar ook bijna de helft (48 procent) vindt deze afspiegeling niet belangrijk. Ook hier vinden mensen kwaliteit zwaarder wegen, of ze zeggen dat ze het belangrijk vinden dat Nederlandse normen en waarden worden nagestreefd, als iemand hier de politiek in gaat.