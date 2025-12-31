Kiezers van D66 en CDA willen dat nieuw kabinet klimaat weer hoger op de agenda zet, VVD-kiezers verdeeld

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel. Hoewel klimaat bij de afgelopen verkiezingen minder prioriteit kreeg dan voorheen, willen de meeste kiezers (55 procent) toch dat het nu te vormen kabinet (veel) aandacht geeft aan dit thema.

'Inhaalslag maken'

D66, CDA en VVD zitten op dit moment aan de formatietafel. Vooral kiezers van die eerste twee partijen willen dat er een actiever klimaatbeleid komt. Na de afgelopen 2 jaar is er 'een flinke inhaalslag' nodig als Nederland nog aan de klimaatdoelen wil kunnen voldoen, zeggen zij. Ze hebben er vertrouwen in dat in ieder geval hun eigen partijen daarin een stap vooruit zullen doen.

Toch stemt de formatie hen tot nu toe weinig hoopvol: het onderwerp kwam 'nauwelijks voorbij', de voor velen gehoopte partner GroenLinks-PvdA viel af en kiezers zijn bang dat er in een rechtse(re) coalitie minder mogelijk is. "CDA en D66 willen wel en hebben goede plannen, maar de stugge VVD denkt alleen aan geld en blokkeert vooruitgang", vindt een D66-stemmer.

VVD-kiezers verdeeld

Toch is de VVD-achterban in het onderzoek niet uitgesproken tegen klimaatmaatregelen. Van hen hoopt 47 procent ook op meer aandacht voor klimaat, waar ze in deze samenstelling van partijen meer kansen voor zien. "Het vorige kabinet heeft niets bereikt met een lobbyclub als BBB. Hopelijk kunnen D66, CDA en de VVD weer een eerlijk verhaal vertellen", aldus een VVD'er.

Tegelijkertijd heeft voor een ongeveer even grote groep (49 procent), klimaatverandering weinig tot geen prioriteit. Zij zijn bang dat nieuwe maatregelen 'schadelijk zijn voor de economie', of vinden dat het geld beter aan andere zaken besteed kan worden, zoals Defensie.