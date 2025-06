Kiezers, ook die van de PVV, willen dat meeste grote onderwerpen niet 'controversieel' worden verklaard: 'Regeer in godsnaam door'

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 25.000 leden van het Opiniepanel. Vandaag stemt de Tweede Kamer over welke grote dossiers het demissionaire kabinet knopen mag doorhakken tot aan de verkiezingen en welke het moet overlaten aan een volgend kabinet. De thema's die stil komen te liggen, worden dan 'controversieel' verklaard.

Het kabinet heeft zonder de PVV geen meerderheid in de Tweede Kamer, dus zal per wet moeten zoeken naar steun. Zolang dat gebeurt, hebben kiezers weinig tegen 'gewoon doorregeren'. Een GroenLinks-PvdA-kiezer zegt daarover: "De ervaring leert dat na de verkiezingen een lange formatieperiode begint. Het zou zomaar kunnen dat het tot volgend jaar zomer duurt voordat er weer een kabinet is. Zolang geen grote besluiten niet nemen, kan niet."

PVV-kiezers: doorregeren op asiel

Ook de meeste PVV-kiezers (59 procent) vinden dat dit gevallen kabinet, zonder de PVV, grote besluiten mag nemen op asiel. De partij verliet de coalitie om dit thema, maar volgens veel PVV-kiezers zijn de problemen zo nijpend, dat besluiten hierover niet kunnen wachten tot hun partij aan de macht komt. Een van hen: "'Controversieel' is zo'n gelul. Regeer in godsnaam door."

Er is ook een groep PVV-kiezers, van 34 procent, die vindt dat grote besluiten nu vooruit moeten worden geschoven. Vooral omdat de overgebleven coalitie, met VVD, NSC en BBB, geen afspiegeling is van wat de meeste Nederlanders willen: "Als zij het in samenwerking met de PVV niet wilden regelen, moeten ze nu al helemaal niet doen alsof ze het wiel zelf hebben uitgevonden."