Kiezer straft coalitie af in zetelpeiling om egoïsme van partijleiders en gebrek aan daadkracht, alleen VVD staat op winst

Waarom zeggen we niet 'gewoon' dat de VVD de grootste is?

Soms heeft een partij 1 of 2 zetels meer dan een andere partij, maar zeggen we toch niet dat die partij 'de grootste' is. Dat zit zo: in peilingen zit altijd enige onzekerheid. Voor het onderzoek worden door onderzoeksbureau Verian zo'n 1.500 mensen ondervraagd. We corrigeren die zo goed mogelijk voor de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Maar omdat we niet alle Nederlanders ondervragen, blijft een peiling een inschatting. Daarom moet er rekening worden gehouden met onzekerheidsmarges.

Dat betekent dat de VVD, die in deze peiling op 30 zetels staat, er eigenlijk ook 28 of 32 kan hebben. En de PVV staat op 28, maar kan er bijvoorbeeld ook 26 of 30 hebben. Bij zo'n klein verschil in zetels zeggen we daarom niet dat een partij 'groter' of 'kleiner' is, maar zeggen we dat de partijen dicht bij elkaar liggen in de peiling.