Jonge vrouwen overwegen vaker cosmetische ingrepen: 6 op 10 denken weleens aan behandelingen als neuscorrectie, botox en fillers

Een spuitje in je lippen, een borstvergroting of neuscorrectie: jonge vrouwen overwegen vaker iets aan hun uiterlijk te laten doen. 4 jaar geleden dacht 40 procent van hen daar over na, nu zijn dat er 6 op de 10 (60 procent).

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Jongerenpanel in samenwerking met Spuiten & Slikken onder ruim 1.700 jongeren van 18 tot en met 34 jaar. Onder cosmetische en plastische ingrepen werd in het onderzoek alle ingrepen verstaan, puur met het doel om je uiterlijk te veranderen. Bijvoorbeeld botox, fillers, borstvergrotingen of haarimplantaties. Behandelingen zoals permanente ontharing of make-up werden hier niet onder verstaan. Vaker overwogen Van de vrouwen in het onderzoek die serieus nadachten over een cosmetische ingreep, is een kwart (24 procent) dat nog steeds van plan, of heeft dat inmiddels al gedaan. Onder jonge mannen is dat ongeveer 1 op de 10 (9 procent).

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Lang niet iedereen die weleens nadenkt om iets aan hun uiterlijk te laten doen, zet die plannen uiteindelijk door. Een derde van de vrouwen (36 procent) zag er uiteindelijk vanaf, onder andere vanwege de kosten, zorgen over eventuele langetermijneffecten, of omdat ze het uiteindelijk (nog) niet echt nodig vonden. Normalisering Toch zijn cosmetische ingrepen de laatste jaren zo aanwezig, dat de meeste vrouwen er weleens aan gedacht hebben. 15 procent van hen heeft ook weleens een tijdelijke ingreep genomen, zoals botox of fillers. "Een beetje kan gewoon, als het er maar natuurlijk uit blijft zien en je geen opgespoten uiterlijk krijgt", vindt iemand. Veel jongeren denken dat cosmetische ingrepen door social media tegenwoordig meer genormaliseerd zijn. Bijvoorbeeld door influencers die er veel over praten, maar ook steeds meer op elkaar gaan lijken. "Ik heb het idee dat mensen het heel makkelijk laten doen, waardoor een soort 'standaard' uiterlijk ontstaat waar je alleen aan kan voldoen als je ook ingrepen ondergaat," vertelt iemand.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

'Liever markante kop' De meeste jongeren, 62 procent, kijken overwegend negatief naar cosmetische ingrepen. 'Je moet niet snijden in een gezond lichaam', wordt vaak gezegd. Ook vinden ze dat mensen er vaak in doorslaan of minder authentiek zijn. "Geef mij maar een markante kop met een verhaal, in plaats van het perfecte plaatje", vindt een deelneemster.

Een kwart (25 procent) kijkt er wat positiever naar. Zij vinden vooral dat iedereen voor zichzelf moet bepalen wat ze met hun lichaam willen doen. Ook geven sommigen aan dat een ingreep je juist zelfverzekerder kan maken. "Hiervoor was ik geen voorstander en vond ik dat je je moest accepteren zoals je bent. Maar het is niet erg om een tool te gebruiken die je daarbij kan helpen", vertelt een deelneemster over haar ervaring met botox.

6 op de 10 jonge vrouwen hebben cosmetische ingrepen serieus overwogen

Ontevredenheid Best wat deelnemers in het onderzoek geven aan op dit moment ontevreden te zijn over hun uiterlijk: 23 procent van jonge mannen en 34 procent van jonge vrouwen. Beide groepen zijn vaak onzeker over hun gewicht; vrouwen vaker over een onzuivere huid, mannen over te weinig spieren of kaalheid. Bovendien denken mannen op hun beurt vaker dat een onaantrekkelijk uiterlijk mensen op andere gebieden achterhoudt. 1 op de 5 (21 procent) jonge mannen gelooft dat je zonder er goed uit te zien niet aan een relatie komt. Ter vergelijking: onder jonge vrouwen denkt 10 procent er zo over.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Knapper door verminking De online trend 'looksmaxxing', tegenwoordig vaker in het nieuws, komt onder de jongeren die de enquête invulden weinig voor. Veel deelnemers hadden er voorafgaand aan het onderzoek nog niet eerder van gehoord. Voor anderen zijn het vooral memes die ze online tegenkomen, maar niet al te serieus nemen. Van de jongeren die meededen is 3 procent er zelf mee bezig en kent 9 procent iemand in hun omgeving die er zelf aan doet. Meestal gaat het dan om jonge mannen. "Ik ken iemand die zijn jukbeenderen bont en blauw slaat", vertelt een van hen. "Ik vind het persoonlijk een debiele trend, ik snap echt niet hoe mensen zich door verminking 'knapper' willen laten lijken."

'Wat de fuck doe ik?' Veel deelnemers noemen de trend zorgwekkend. Vanwege de schade die jongeren zichzelf toe kunnen dienen, maar ook omdat ze zien dat looksmaxxing online vaak samengaat met de 'manosphere'. Volgens sommigen komen onzekere jongens via die weg makkelijk in aanraking met vrouwonvriendelijk gedachtegoed.