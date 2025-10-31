Jesse Klaver favoriete opvolger onder GroenLinks-PvdA-stemmers, aftreden Frans Timmermans 'pijnlijk, maar onvermijdelijk'
Na het zetelverlies bij de Tweede Kamerverkiezingen kan een meerderheid van 76 procent van de GroenLinks-PvdA-kiezers zich vinden in het vertrek van Frans Timmermans als partijleider. Jesse Klaver wordt met afstand als meest geschikte opvolger gezien.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 5.800 leden van het Opiniepanel die afgelopen woensdag stemden op GroenLinks-PvdA. Vlak na de eerste exitpoll, waar GroenLinks-PvdA op een verlies van 5 zetels werd geschat, kondigde Timmermans zijn vertrek aan als partijleider om plaats te maken voor de nieuwe generatie.
'Moedige beslissing'
Kiezers omschrijven dat besluit als 'moedig', 'een teken van leiderschap', maar noemen het ook 'verdrietig' en 'onvermijdelijk'.
Hoewel 2 weken geleden een meerderheid (80 procent) van de achterban nog vertrouwen had in zijn kwaliteiten als partijleider en mogelijk premier, twijfelde een flink deel deze zomer al of Timmermans de juiste persoon was om de verkiezingen mee in te gaan.
Te veel negativiteit
Ook na zijn aftreden concludeert een deel van de GroenLinks-PvdA-kiezers dat Timmermans' imago 'te veel beschadigd' was om verder te kunnen. Deels door zijn eigen optreden, maar vaker noemen ze negativiteit vanuit de media en andere partijleiders als oorzaak.
"Hij zorgde toch voor veel polarisatie, ik denk dat we iemand nodig hebben die meer kan verbinden met andere partijen", vindt een deelnemer.
Klaver gewenste opvolger
Met de verkiezingswinst van D66 in het achterhoofd, denken veel GroenLinks-PvdA-kiezers dat hun partij er goed aan zou doen om ook een jongere leider aan het roer te zetten.
De meeste van hen (78 procent) zien Jesse Klaver als geschikte opvolger. "Hij heeft al ervaring en spreekt de jongere generatie wat meer aan", vermoedt een kiezer.
Moorman ook populair
Ook zou ruim de helft (58 procent) in Marjolein Moorman - nummer 4 op de kieslijst - een goede partijleider zien, die zich voor hen al bewezen heeft als wethouder en een streepje voor heeft als vrouw.
Opvallend genoeg wordt Esmah Lahlah, de nummer 2 op de kieslijst, als minst acceptabel van de voorgelegde opties gezien. Een deel vindt dat zij zich 'buitenspel' heeft gezet door te solliciteren op het burgemeesterschap in Tilburg, terwijl ze ook verkiesbaar was voor de Tweede Kamer.
Liever coalitie in
Aanstaande maandag neemt de partij een besluit over wie het stokje over moet nemen. Ongeacht wie de leider wordt, hoopt een meerderheid (83 procent) van de achterban dat GroenLinks-PvdA inzet op deelname aan een nieuwe coalitie.
Wel is er voor die kiezers maar één combinatie acceptabel: een meerderheidskabinet met D66, CDA en VVD. Met het vertrek van Timmermans hopen kiezers dat VVD-leider Yesilgoz meer bereid zal zijn om met hen aan tafel te gaan.
Minder strategische stemmers
De mogelijkheid op een stabiel kabinet leidde er ook toe dat deze verkiezingen minder stemmers uit tactische overweging bij de GroenLinks-PvdA uitkwamen. Waar 2 jaar geleden nog bijna de helft strategisch op de partij van Timmermans stemde, is dat dit jaar nog maar 27 procent.
En waar tot vlak voor de verkiezingen nog veel kiezers zweefden, heeft GroenLinks-PvdA daar in de laatste fase weinig meer van kunnen profiteren. Met D66 vlak voor de verkiezingen op vrijwel gelijke hoogte in de peilingen, landden twijfelaars vaker op de partij van Rob Jetten. "D66 stond hoog genoeg om Wilders te verslaan, en kan goed samenwerken met andere partijen", laat een kiezer weten.