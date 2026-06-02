Goed nieuws voor wie deze weken vastloopt bij het invullen van zijn of haar WK-pool: 11.000 voetbaldeskundigen uit het Opiniepanel helpen je vast op weg met hun voorspellingen. "Als Memphis op zijn best speelt, maken we best een kans."

Hoe ver komt Oranje en welk land wordt wereldkampioen voetbal? De WK-voorspellingen van het Opiniepanel

Voetbalfans juichen bij een wedstrijd van Oranje tijdens het EK voetbal in 2024

In aanloop naar het WK vroeg EenVandaag ruim 11.000 in voetbal geïnteresseerde leden van het Opiniepanel naar hun verwachtingen van dit toernooi. De uitkomsten lees je hieronder. Frankrijk en Spanje favoriet Voor de beker wijzen de panelleden alvast een duidelijke favoriet aan: Frankrijk (28 procent). Volgens een deelnemer kan dat land 'wel drie elftallen opstellen met topspelers'. Een vijfde (20 procent) vult Spanje - 'goed georganiseerd en gedisciplineerd' - in voor de eindzege. Verder worden ook Engeland, Brazilië, Argentinië en ons eigen Nederland getipt als 'dark horses'. Volgens sommigen kan de temperatuur ook bepalend zijn voor het kampioenschap. "De hitte heeft grote invloed, dus de winnaar zal Zuid-Amerikaans zijn", voorspelt een panellid dat vindt dat je het weerbericht niet kunt negeren bij het invullen van je WK-pool.

Hoe ver komt Nederland? Net als aan het begin van het jaar verwachten de meeste panelleden dat Nederland in elk geval de groepsfase doorkomt, maar dat alles vanaf de halve finale te hoog gegrepen is voor de ploeg van Ronald Koeman. Twee derde (67 procent) plaatst Oranje ergens tussen de eerste ronde van de knock-outfase en de kwartfinales. Ongeveer 1 op de 10 (9 procent) voorspellers gaat voor het hoogst haalbare: Nederland wordt kampioen. Al geven velen van hen toe dat daar best wat 'wishful thinking' achter zit, en dat de sterren ons wel goed gezind moeten zijn. "Als Memphis op zijn best speelt, maken we best een kans. Aan de verdediging en het middenveld zal het niet liggen: alles wordt bepaald door de voorhoede dit jaar en dat kan beide kanten opvallen", analyseert een panellid.

Alle ballen op Frenkie Voor een gooi naar de beker denken de panelleden het vaakst dat het Nederlands elftal het straks van Frenkie de Jong (31 procent) moet hebben. Maar ook oud-PSV'ers als Cody Gakpo, Denzel Dumfries en Donyell Malen worden vaak getipt. Van laatstgenoemde vinden meerdere deelnemers dat hij op dit moment 'in bloedvorm' verkeert. Aanvoerder Virgil van Dijk maakt de top 5 compleet. In de definitieve selectie, die Koeman vorige week bekendmaakte, zaten voor panelleden een aantal verrassingen. De meeste vraagtekens zetten de thuiscoaches bij Wout Weghorst en Memphis Depay, terwijl jongere talenten als Kees Smit, Jeremie Frimpong en Luciano Valente juist gemist worden.

