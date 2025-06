Helft blij met miljardeninvesteringen in defensie, maar ook onvrede: 'Wapenwedloop nergens goed voor'

Vertrouwen in leger en NAVO iets hersteld

Ondanks de verdeeldheid over de kosten, neemt het vertrouwen in het Nederlandse leger met deze investeringen in zicht weer iets toe, naar 48 procent. Ook het vertrouwen in de NAVO heeft zich, na een flinke dip tijdens de ruzie tussen Trump en Zelensky in het Witte Huis, weer redelijk hersteld.