Grote groep PVV-kiezers eens met kritiek van afgesplitste Kamerleden, maar vertrouwen in Geert Wilders blijft hoog

Veel PVV-kiezers kunnen zich vinden in de kritiek van opgestapte PVV-Kamerleden. Ze staan ook na de gebeurtenissen van vandaag achter 'hun' leider, maar vinden wel dat de partij moet vernieuwen om te blijven bestaan.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 1.000 PVV-kiezers in het Opiniepanel naar aanleiding van de opstand in de PVV-fractie. Zeven Kamerleden stappen op omdat ze kritiek hebben op de koers van de partij, en vooral op leider Geert Wilders. Veel mensen die in oktober op de PVV stemden, kunnen zich vinden in die kritiek. 'PVV moet ledenpartij worden' Zo vindt bijna de helft van de PVV-kiezers (43 procent) dat Wilders moet zorgen dat de PVV een ledenpartij wordt. Nu is hij het enige lid. Hij heeft meerdere keren aangegeven dat graag zo te houden, maar dat moet anders, zegt een grote groep kiezers. Volgens hen is dat slim om de partij toekomstbestendig te maken. Een PVV-kiezer: "Ik vind al heel lang dat de PVV leden moet toelaten. Als Wilders weggaat, moet een partij gewoon door kunnen gaan." Er is ook een opvallend grote groep (33 procent) die weinig waarde lijkt te hechten aan dit punt en hierover geen mening heeft.

Meer profilering Kamerleden Veel meer PVV-kiezers (74 procent) vinden dat PVV-Kamerleden meer ruimte moeten krijgen om zich te profileren. Volgens de opgestapte Kamerleden krijgen PVV'ers die ruimte tot nu toe niet van Wilders. Vooral de partijleider bepaalt hoe de partij zich uit in de media. "Ik ben al jaren PVV-stemmer om de mening van Wilders. Maar dat wil niet zeggen dat andere partijleden ook goede ideeën hebben en dit mogen uiten." Verder speelt wederom de toekomst van de PVV mee. Veel kiezers zijn benieuwd of er andere PVV-politici het gezicht van de partij kunnen worden na Wilders. Vertrouwen in Wilders blijft Ondanks de steun voor de kritiek staan PVV-kiezers nog altijd achter 'hun' leider. 90 procent zegt vertrouwen te hebben in Wilders als PVV-voorman. Begin januari was dat 93 procent. Van opstappen is wat hen betreft geen sprake: 83 procent wil dat Wilders het gezicht van de partij blijft. Het overige deel zegt het vooral niet te weten. Wel vindt 1 op de 5 PVV-kiezers dat Wilders geen goede indruk maakte bij de campagne. En ondanks het huidige vertrouwen in de leider, knagen er wel vragen over de toekomst van de PVV. "Geert is de PVV, maar op de lange termijn zal er een opvolger moeten komen. Ik zou niet weten wie dat zou kunnen zijn", zegt een PVV-stemmer daarover.

Onbegrip over nieuwe fractie Dat de zeven Kamerleden hun zetel meenemen naar een nieuwe fractie landt slecht in de PVV-achterban. Een overgrote meerderheid (80 procent) keurt dit besluit af. Veel kiezers vinden dat deze zetels bij de PVV moeten blijven. "Ik weet zeker dat niemand op de PVV heeft gestemd om een van deze zetelrovers. Ze hebben alles aan Wilders te danken." Ook vinden veel kiezers dat de opgestapte politici dit al hadden kunnen weten voor de verkiezingen. Dan hadden ze zich maar niet voor de PVV verkiesbaar moeten stellen, is de strekking.