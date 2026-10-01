Energierekening probleem voor huiseigenaren: 1 op 5 verwacht volgend jaar moeite te krijgen met betalen

20 procent van mensen met een koophuis denkt volgend jaar in de knoop te komen met hun energierekening. Toch zijn weinig eigenaren van plan om hun woning te verduurzamen met hulp van een financiële regeling, mede door weinig vertrouwen in de overheid.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 17.000 leden van het Opiniepanel met een koophuis. Naar verwachting zijn huishoudens komend jaar tientallen euro's meer kwijt aan hun energierekening door hogere netbeheerkosten. Ook vervalt voor huishoudens met zonnepanelen volgend jaar de salderingsregeling, waardoor zij meer gaan betalen voor opgewekte stroom die ze niet zelf gebruiken. Zorgen 8 procent van de huiseigenaren in het onderzoek zegt op dit moment al moeite te hebben met het betalen van hun energierekening. Maar als deelnemers vooruitkijken naar het najaar, of 2027, nemen de zorgen toe. Dat is nog sterker het geval voor mensen met een laag energielabel, een variabel contract of een contract dat is afgesloten op een ongunstig moment. "Mijn vaste contract loopt in oktober af. Ik ga dan van 253 euro naar 511 euro als ik weer een contract wil voor 3 jaar, een verdubbeling!" vertelt iemand. "Ik blijf nu even variabel, in de hoop dat de gasprijs in de lente weer zakt."

Hulp overheid Waar een vijfde van huiseigenaren zich zorgen maakt over de energierekening van komend jaar, is dat onder huurders zelfs ruim een derde (37 procent). Meerdere deelnemers laten weten dat de overheid in moet grijpen om de energiekosten betaalbaar te houden. "Wij gebruiken 24/7 stroom vanwege medische redenen, en zijn bang dat dat behoorlijk veel geld gaat kosten", vertelt een van hen. "Er zou een energieplafond moeten komen. Veel mensen kunnen nu al de kosten niet betalen en komen in de schulden terecht. Energie is een basisbehoefte."

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Regelingen Voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen zijn er wel verschillende (financiële) regelingen die daarbij kunnen helpen. Zoals overheidsleningen tegen een lage rente om energiebesparende maatregelen te kunnen nemen, of lokale regelingen via de gemeente. Toch wil ruim tweederde (67 procent) van de huiseigenaren daar geen gebruik van maken. Zelfs de meeste deelnemers (64 procent) met een laag energielabel (E of minder) zien dat niet zitten. Ook met steun te duur Sommige van deze deelnemers laten weten zelf al genoeg middelen te hebben om hun huis te verduurzamen of geen lening aan te willen gaan. Anderen vinden dit soort regelingen te ingewikkeld. Een vijfde (20 procent) die ervan afziet zou wel willen verduurzamen, maar zegt dat het ook met financiële steun voor hen te duur is. "Zelfs met hulp is de aanschaf van een warmtepomp niet te betalen. En ga weg met een lening, want die moet ik terugbetalen. Gooi liever de subsidie op warmtepompen omhoog", vindt iemand.