Een derde heeft ondanks landelijk advies geen contant geld in huis voor noodsituaties: 'Overdreven' of 'kan het niet missen'

Te klein bedrag

Bovendien, mocht Nederland echt in een noodsituatie terechtkomen waarbij mensen enkele dagen zelfredzaam moeten zijn, denkt een meerderheid (59 procent) niet genoeg te hebben aan de 70 euro die nu wordt geadviseerd. Een derde (33 procent) schat zelfs in dat meer dan het dubbele nodig zal zijn: minstens 150 euro per persoon.

Zij geven aan al veel meer nodig te hebben om te kunnen tanken, of verwachten dat prijzen in tijden van schaarste alleen maar zullen stijgen. Anderen vinden de supermarkten nu al duur genoeg. "Als er nood is, heb je met de huidige prijzencrisis veel meer nodig. Een beetje boodschappen per week is al gauw 150 euro", zegt een deelnemer tot slot.