Driekwart (74 procent) vindt dat Europa hard moet reageren op Trumps dreigementen om importheffingen in te stellen, ook als Nederland daar zelf financieel door geraakt wordt. Mensen vrezen dat het hek van de dam is, als we nu niet op Trump reageren.

Driekwart wil dat Europa hard optreedt tegen VS, ook als dat zorgt voor economische schade hier: 'Vrijheid heeft een prijs'

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 16.500 leden van het Opiniepanel. Grote zorgen Donald Trump heeft gezegd dat hij importheffingen wil opleggen aan 8 landen die meedoen aan een verkenningsmissie in Groenland. Die missie is bedoeld om te kijken hoe Groenland beter beschermd kan worden. De heffingen zouden ook aan Nederland worden opgelegd. Er deden twee Nederlandse militairen mee aan de missie. Die komen vandaag terug. Ruim tweederde (69 procent) maakt zich nu zorgen over de relatie tussen de VS en Europa. Die was al slecht, zeggen veel mensen, en met deze uitspraken heeft Trump opnieuw bevestigd dat hij onze bondgenoot niet is.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

'VS grotere bedreiging dan Rusland' Sterker nog, een ruime meerderheid (76 procent) ziet de VS nu vooral als een bedreiging voor de internationale veiligheid. Meerdere mensen zeggen in het onderzoek dat ze het gevoel hebben dat Trump nu een groter gevaar is voor Europa dan Poetin. "Zolang Trump aan de macht is, wordt de wereldvrede bedreigd", zegt iemand. En deze persoon is niet de enige die het zo voelt. Door leiders zoals Poetin, Xi en Trump die andere landen willen 'inpikken', zijn sommigen zelfs bang dat er een wereldoorlog komt.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Financiële maatregelen Ondanks de angst voor escalatie is de tijd dat we Trump te vriend moeten houden volgens veel panelleden voorbij. Driekwart (74 procent) vindt dat Europa financiële maatregelen moet nemen en hard moet optreden tegen de VS, ook als we daar de negatieve gevolgen van voelen in onze eigen economie. Mensen vrezen dat Trump zich zonder tegenreactie nog meer gesterkt voelt om te doen wat hij wil. "Zeer krachtig reageren, dat is de enige taal die Trump verstaat", zegt iemand.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

PVV-en FVD-stemmers Een klein deel is tegen het nemen van maatregelen. Dat zijn vooral mensen die op Forum voor Democratie of de PVV hebben gestemd. Zo wil een minderheid van die kiezersgroepen dat Nederland heffingen invoert. Een derde (36 procent) van de FVD-stemmers en 13 procent van de PVV-kiezers wil zelfs dat Nederland erop inzet dat Denemarken Groenland aan Amerika geeft. Bij andere partijen vindt bijna geen enkele kiezer dat een goede reactie.