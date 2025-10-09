Driekwart heeft weinig tot geen vertrouwen in blijvende vrede in Gaza, ook niet na nieuwe wapenstilstand Israël-Hamas

Hoop, opluchting, maar ook onzekerheid. Die gevoelens overheersen in het land na het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël. Maar weinig mensen denken dat de wapenstilstand stand houdt, laat staan dat het leidt tot blijvende vrede.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag dat is gedaan na het nieuws over de wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Panelleden reageren met gemengde gevoelens: hoopvol, maar sceptisch. 'Eindelijk!' Hoopvol omdat een akkoord als dit heel lang ver weg leek. Dat er opeens wel een doorbraak mogelijk is, stemt mensen positief. Mensen hopen ook dat het hier in eigen land misschien zorgt voor minder demonstraties en spanningen. Maar mensen zijn ook, vaak in één adem, pessimistisch over het vervolg. Eerdere akkoorden zijn al geschonden en de haat zit inmiddels heel diep. Een panellid beschrijft zijn eerste gevoel daarom als volgt: "Ik zou willen zeggen: EINDELIJK! Maar het lange verleden heeft ons geleerd, dat we eerst maar moeten afwachten. Beide partijen zijn niet betrouwbaar."

Geen blijvende vrede Nog geen 1 op de 5 gelooft dat dit staakt-het-vuren op termijn zal leiden tot blijvende vrede. Driekwart (75 procent) heeft daar weinig of geen vertrouwen in. "Dit is een door en door diepgeworteld conflict, dat niet zomaar even wordt opgelost met wat afspraakjes en een pennenstreek. Dit gaat nog generaties duren voordat het echt opgelost is. Maar ik denk dat er al veel eerder weer ellende ontstaat", zegt een deelnemer.

Vooral rechtse kiezers, van PVV en JA21, vragen zich af of Hamas zich houdt aan het akkoord. "Eens terrorist, altijd terrorist", zeggen ze. Veel linkse kiezers, van GroenLinks-PvdA, vragen zich juist af of Israël deze overeenkomst wel respecteert. Nobelprijs voor Donald Trump? Volgens experts is de rol van de Amerikaanse president Donald Trump bij het bereiken van het staakt-het-vuren groot. Morgen wordt bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Donald Trump zei voor het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas het een belediging te vinden als hij de prijs niet krijgt. 1 op de 5 (21 procent) vindt dat Trump de prijs verdient. "Hij krijgt het wél voor elkaar. Wat heeft het zwakke Europa gedaan? Wat hebben de moslimlanden gedaan?", schrijft een deelnemer in het onderzoek.

