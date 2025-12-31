Blokker is terug, maar lang niet overal: een derde mist de winkel in woonplaats
Na het faillissement van Blokker in 2024 sloten honderden winkels hun deuren. In 2025 keert de winkelketen terug met een aangepaste formule. Een derde van de leden van het Opiniepanel missen de winkelketen in hun woonplaats.
Blokker maakt een comeback met zo'n 30 tot 40 eigen winkels, inclusief de terugkeer van het vertrouwde oude logo en de focus op bekende winkelstraten. Tot grote vreugde van consumenten: uit onderzoek onder het Opiniepanel blijkt dat een derde (33 procent) van de 24.000 deelnemers een Blokker in zijn of haar woonplaats mist. En dat geldt niet alleen voor de ouderen.
Groot voordeel
Jongeren bestellen weliswaar vaak online, maar net als ouderen vinden ze het een groot voordeel dat je spullen in winkels kunt zien, passen of testen. Zo zegt iemand dat het fijn is om iets vast kunnen houden en meteen mee te kunnen nemen. En dat zonder geld voor verzending te betalen. Voor sommigen speelt bovendien ook mee dat pakketjes laten bezorgen slecht is voor het milieu.
Voor veel mensen is het bovendien belangrijk dat je in een echte winkel deskundig advies kunt krijgen en persoonlijk contact met anderen kan maken. "Het is gezelliger", zegt iemand. "Even een praatje maken met de medewerkers, dat is toch dat sociale wat je in deze tijd mist."
Vergelijkbare winkels verdwijnen
De mensen die de blokker missen in zijn of haar woonplaats, zijn mensen die de winkel bezochten voor iets specifieks, bijvoorbeeld een 'filter voor de afzuigkap' of 'bepaalde schoonmaakmiddelen'. Die kunnen ze nu nergens anders kunnen vinden. Maar die teleurstelling gaat vaak niet alleen over de Blokker.
Veel mensen in het onderzoek zagen al meer vergelijkbare winkels verdwijnen uit hun woonplaats. "Wij hadden een Marskramer en een Hubo en die zijn allebei weg. Voor een schroefje moet je nu 8 kilometer rijden", beklaagt iemand zich daarover.
'Fijner om in echte winkels te shoppen'
Iemand anders zegt: "Zowel Blokker, Marskramer, BigBazar, Xenos en Casa zijn hier verdwenen. En hier is geen Action dus moet je wel naar de website Bol.com." Maar niet iedereen wil spullen online bestellen.
Mensen die de Blokker missen zijn relatief vaak wat ouder. Veel van hen zeggen dat ze liever niet online willen bestellen, omdat ze dat niet gewend zijn en niet altijd weten hoe dat moet. Maar het zijn zeker niet alleen oudere mensen die - als ze mogen kiezen - hun spullen het liefst in fysieke winkels kopen. Ook de meeste deelnemers onder de 35 jaar zeggen dat ze het eigenlijk fijner vinden om in 'echte' winkels te shoppen.
Opkomende concurrenten
Het faillissement van de winkel kwam hard aan bij oud-medewerker Astrid Dickhaut. Zij werkte 33 jaar bij Blokker als filiaalmanager toen zij het nieuws van de winkelketen te horen kreeg. Dickhaut: "Ik heb een traan gelaten, dat was gewoon heftig." Tegelijkertijd zag ze het faillissement al enige tijd aankomen. "Als je een beetje logisch naar de omzet keek, dan vroeg ik me wel af welke kant het op zou gaan."
Blokker is door financieel zware jaren gegaan voordat de winkel failliet werd verklaard. Retailexpert Paul Moers verklaart dat dit kwam door een combinatie van factoren. Een daarvan zijn de opkomende concurrenten zoals Action, Xenos, Hema en Ikea.
Moeilijk om overeind te blijven
"Dat zijn allemaal hele zware concurrenten waar je mee te maken hebt. Dan moet je zorgen dat je significant onderscheidend bent, als je wil dat mensen jouw winkel binnenkomen", vertelt ze verder.
Daar komt bij dat consumenten in Nederland de afgelopen jaren steeds minder zijn gaan uitgeven, wat het voor Blokker extra moeilijk heeft gemaakt om overeind te blijven.
Een nieuwe start
Toen Dickhaut in februari werd gebeld met de vraag of ze terug wilde helpen bij de heropening van een Blokker winkel, hoefde ze niet lang na te denken. "Wij zijn natuurlijk blij dat we weer aanwezig zijn en klanten weer kunnen helpen."
Inmiddels is ze filiaalmanager in Helmond en ziet ze duidelijke veranderingen in de winkels. "De stellingen zijn wat ruimer opgezet, dat is toegankelijker, ook voor mensen met een rolstoel of met kinderwagens."
'Veel overzichtelijker en rustiger'
Ook Moers ziet verbeteringen sinds de terugkeer van Blokker. "Je ziet dat de winkels nu veel overzichtelijker zijn, veel rustiger, veel prettiger." Het assortiment is compacter en sluit beter aan op de wensen van klanten.
"Tijdens de opening hebben we alles genoteerd waar naar gevraagd werd", vertelt Dickhaut. "Vroeger hoorde je wel eens dat de keuze zo ruim is, dat er keuzestress ontstond."
Inzetten op eigen merk
Volgens Moers zet Blokker daarnaast sterker in op hun eigen merk. "Dat is de enige wedstrijd die je kunt winnen." Ook springt Blokker in de ruimte in de markt om goede service te leveren in dit segment volgens Moers.
"Ik kijk naar het personeel dat echt betrokken is bij de klant." Wel plaatst hij een kanttekening: het ontbreken van een online webshop noemt hij opvallend. "Je kan heel veel consumenten die tegenwoordig te lui zijn om naar de winkel te lopen toch van producten voorzien."