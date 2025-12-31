Blokker is terug, maar lang niet overal: een derde mist de winkel in woonplaats

Blokker maakt een comeback met zo'n 30 tot 40 eigen winkels, inclusief de terugkeer van het vertrouwde oude logo en de focus op bekende winkelstraten. Tot grote vreugde van consumenten: uit onderzoek onder het Opiniepanel blijkt dat een derde (33 procent) van de 24.000 deelnemers een Blokker in zijn of haar woonplaats mist. En dat geldt niet alleen voor de ouderen.

Groot voordeel

Jongeren bestellen weliswaar vaak online, maar net als ouderen vinden ze het een groot voordeel dat je spullen in winkels kunt zien, passen of testen. Zo zegt iemand dat het fijn is om iets vast kunnen houden en meteen mee te kunnen nemen. En dat zonder geld voor verzending te betalen. Voor sommigen speelt bovendien ook mee dat pakketjes laten bezorgen slecht is voor het milieu.

Voor veel mensen is het bovendien belangrijk dat je in een echte winkel deskundig advies kunt krijgen en persoonlijk contact met anderen kan maken. "Het is gezelliger", zegt iemand. "Even een praatje maken met de medewerkers, dat is toch dat sociale wat je in deze tijd mist."

Vergelijkbare winkels verdwijnen

De mensen die de blokker missen in zijn of haar woonplaats, zijn mensen die de winkel bezochten voor iets specifieks, bijvoorbeeld een 'filter voor de afzuigkap' of 'bepaalde schoonmaakmiddelen'. Die kunnen ze nu nergens anders kunnen vinden. Maar die teleurstelling gaat vaak niet alleen over de Blokker.

Veel mensen in het onderzoek zagen al meer vergelijkbare winkels verdwijnen uit hun woonplaats. "Wij hadden een Marskramer en een Hubo en die zijn allebei weg. Voor een schroefje moet je nu 8 kilometer rijden", beklaagt iemand zich daarover.