7 op de 10 ouderen boos om schrappen ov-korting: 'Ben er afhankelijk van'

Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer reizen, terwijl 65-plussers hun korting kwijt raken. Een groot deel van de ouderen is daar niet blij mee en een kwart (25 procent) is zelfs bang hierdoor eenzamer te worden.

Het doel van deze maatregel is om meer kinderen kennis te laten maken met reizen in het openbaar vervoer, zegt DOVA, een samenwerkingsverband van de provincies en vervoerregio's. Om het gratis reizen van kinderen te bekostigen, verdwijnt de korting die 65-plussers nu hebben. Dat vindt het grootste deel van deze groep (71 procent) onterecht, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 20.000 leden van het Opiniepanel.

Ouderen vinden veranderingen in het ov onterecht, jongeren niet

'Rijkste generatie' Dat reizen met kinderen gratis wordt, vinden panelleden vaak prima: "Jong geleerd is oud gedaan." De discussie gaat vooral over bij wie de rekening wordt gelegd. Behoorlijk wat panelleden onder de 35 jaar begrijpen dat de korting voor 65-plussers hiervoor wordt ingeruild. "De kortingen die deze leeftijdsgroep overal krijgen, slaan nergens op. Zij zijn over het algemeen al de rijkste generatie." Maar er zijn ook mensen die vinden dat ouders van jonge kinderen het niet nodig hebben: "Mensen met kinderen krijgen al genoeg toeslagen. Nu zijn de ouderen de dupe."

Ouderen minder met ov Van de panelleden met kinderen onder de 12 jaar denkt ongeveer 1 op de 6 (16 procent) door deze maatregel vaker met het openbaar vervoer te reizen. Voor de meesten maakt het geen verschil. Bijvoorbeeld omdat ze nooit reizen met trein, tram of bus (36 procent), of omdat ze niet van plan zijn dat vanaf volgend jaar vaker te doen (30 procent). Van de 65-plussers zegt bijna de helft (46 procent) nooit met het openbaar vervoer te gaan. Een derde (34 procent) reist op dit moment wel met het ov, maar denkt door het verdwijnen van de korting veel minder of niet meer te gaan. Omdat het volgens hen dan te duur wordt.

Een derde van de ouderen zegt minder met het ov te gaan door de veranderingen

Bang te vereenzamen Een kwart (25 procent) van de 65-plussers denkt eenzamer te worden door het verdwijnen van de korting: "Ik ben afhankelijk van het ov. Ik kan niet meer mijn kinderen en kleinkinderen bezoeken", vertelt een van hen.

Het leven wordt ook saaier, denken deelnemers. "Geen cursussen of werkgroepen, buiten wat ik kan lopen, niet meer op avontuur", legt iemand uit. Ook wordt het leven hierdoor duurder, is een ander bang voor: "Als ik met de bus naar het ziekenhuis moet voor controle, moet ik daar meer voor betalen." 'We moeten achter de geraniums' Veel 65-plussers leven met het gevoel dat zij wel vaker de dupe zijn. "We moeten uit de auto, zijn te duur voor de zorg, moeten achter de geraniums, spaarcentjes worden extra belast", somt een panellid op. En, zoals een ander zegt: "Waarom worden in Nederland mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd als paria's behandeld? Ook met deze plannen, terwijl in de landen om ons heen de gepensioneerden geëerd worden."