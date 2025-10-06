4 op de 10 jonge mannen verdienen liever meer dan vrouwelijke partner: 'Praktischer als zij vaker thuis is'

Jonge mannen denken traditioneler over de rolverdeling in de relatie dan oudere mannen. Een flink deel verdient liever meer en vindt dat de vrouw minder moet werken bij een kind op komst.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 22.000 panelleden. Het gaat de laatste weken veel over de rolverdeling van de man en de vrouw in heterorelaties. Aanleiding is de uitzending van tv-programma First Dates, waarin Davey tijdens een date met Alanah voorspelde dat hij meer zou verdienen dan zij. 'De man verdient' In het programma veronderstelde Davey ook dat vrouwen geen ambities hebben en dacht hij dat vrouwen liever thuiszitten. Leeft dit idee bij jongeren breder? Zeker. Want naast het feit dat een meerderheid van zowel jonge mannen als jonge vrouwen vindt dat de verantwoordelijkheid om geld in het laatje te brengen bij beiden ligt, reageren jonge mannen traditioneler op bepaalde stellingen dan oudere mannen.



Zo zeggen 4 op de 10 van de jonge mannen (38 procent) liever meer te verdienen dan hun vrouwelijke partner. Dat is twee keer zoveel als bij oudere mannen. Van de mannen tussen de 35 en 65 jaar zegt 19 procent meer te willen verdienen dan hun partner.

Hoe conservatief zijn jongeren?

'Voelt mannelijk' Veel jonge mannen willen best meer gelijkwaardigheid in de relatie, maar zeggen tegelijkertijd dat er te veel van hen wordt gevraagd en dat het traditionele beeld zekerheid geeft. Ze hebben dat gezien bij hun vader, bij hen grootvader, en nu die rolverdeling onder druk staat, zorgt dat bij hen voor verwarring.



"Het hoeft misschien niet, maar ik vind het fijn om voor mijn vrouw en gezin te zorgen." Of: "Dat voelt goed, dat voelt mannelijk." Een kwart van de jonge mannen (24 procent) vindt in de basis dat mannen van nature ambitieuzer zijn dan vrouwen. Van de jonge vrouwen is 16 procent het daarmee eens. 'En de vrouw zorgt' Waar de man dus eerder als verantwoordelijke kostwinner wordt gezien, moeten vrouwen vaker minder werken als er een kind op komst is. Dat zeggen tenminste 4 op de 10 jonge mannen (42 procent). Vrouwen werken in de praktijk minder uren en verdienen (daardoor) minder, dus het is gewoon praktischer als zij vaker thuis zijn, is de gedachte. Bovendien zeggen jonge mannen dat het 'goed zou zijn' voor de moeder-kind binding.



Ook van de jonge vrouwen vindt een kwart (24 procent) dat de vrouw thuis moet blijven als er kinderen komen, vooral de band met het kind speelt daarbij een rol. Sommigen willen graag tijd met hun kind doorbrengen. Om dat te kunnen, is het wel fijn als de man goed verdient. Dat vinden ze dan dus ook logischer.

Huishoudelijke taken Ook vindt een kwart van de jonge mannen (27 procent) dat het huishouden de verantwoordelijkheid van de vrouw is. Daar staan vrouwen heel anders in, verreweg de meeste (89 procent) jonge vrouwen vinden dit een taak voor beide geslachten. Slechts 1 op de 10 (11 procent) vindt dat vooral zijzelf de poetsdoek moeten oppakken.