1 op 10 vierde geen kerst met familie door meningsverschillen over nieuws of politiek: 'Komt alleen maar ruzie van'

Botsende meningen over de politiek, de situatie in Gaza of vaccinaties: in sommige families liggen de opvattingen zo ver uit elkaar dat de spanning tijdens het kerstdiner om te snijden is. 10 procent zag om die reden weleens af van kerst met familie.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel. Veel van hen hebben al zin in de feestdagen, maar een kwart (26 procent) kijkt er niet naar uit. Soms dus vanwege spanningen in de familie, maar ook opzien tegen de stress in aanloop naar kerst of missen van een partner, familielid of vriend om het mee te vieren worden genoemd. 'Extreemrechts' of 'woke' Veel deelnemers die de kerst niet meer met familie vieren noemen corona als reden: vooral je wel of niet laten vaccineren dreef sommige families uit elkaar. Ook uiteenlopende politieke opvattingen zorgen voor spanning. "Mijn oom en tante zijn totaal ongenuanceerd als het aankomt op onderwerpen als immigratie. Ik trek dat niet, het wordt meteen fel als ik er tegenin ga", vertelt iemand.

Mijn familie vindt het uitermate lastig om met afwijkende meningen geconfronteerd te worden een panellid over spanningen tijdens het kerstdiner

Waar het ene panellid geen contact meer wil met de 'extreemrechtse' tak van de familie, vindt de ander bepaalde familieleden weer 'veel te woke'. "Mijn familie vindt het uitermate lastig om met afwijkende meningen geconfronteerd te worden. Oftewel, ik kan maar beter m'n mond houden", zegt een rechtse stemmer, die om die reden liever met anderen de kerst viert.

Taboes aan kersttafel Om familievetes te voorkomen zouden bepaalde onderwerpen gewoon taboe moeten zijn tijdens kerst, vinden mensen. Bijvoorbeeld politiek, de oorlog tussen Israël en Hamas of immigratie. Voor niet iedereen hoeft het zo ver te gaan dat onderwerpen echt 'verboden' zijn, al denkt bijna de helft (47 procent) dat je - als je het gezellig wilt houden - maar beter niet over de politiek moet beginnen. Daar komt volgens hen 'alleen maar ruzie van'. De helft (49 procent) vindt het zelf juist wél leuk om met kerst over politiek te praten met familie en vrienden, omdat dat wat 'leuke reuring' brengt aan tafel. "Niets fijner dat met een goed glas wijn te zeiken over de politiek", verheugt iemand zich.

Most stressful time of the year Maar ook in families die wel met elkaar door één deur kunnen leveren de feestdagen genoeg onrust op. Een kwart (25 procent) ziet die dagen vooral als stressvol. De grootste bron van ergernis: het eten. Dit geldt vooral voor vrouwen: van hen ervaren 3 op de 10 (29 procent) stress van het bedenken, plannen en klaar maken van het kerstdiner. Bij mannen is dat 'slechts' 17 procent. Ook het verdelen van de tijd leidt vaak tot frustratie, met name bij wat jongere panelleden. "Het afstemmen van agenda's om de hele familie met kerst bij elkaar te krijgen blijkt toch altijd weer een hele uitdaging", zegt een jonge moeder. "Dan zijn er nog kerstbrunches, op werk en op school, waar ook dingen voor geregeld moeten worden. El als gescheiden ouder komt daar ook nog afstemming met 'de ex' bij."

'Alles moet perfect zijn' Wat ook voor veel mensen meespeelt: de druk dat alles - of het nu gaat om het eten, de decoraties of de gezelligheid in huis - maar perfect moet zijn. "Het ligt er allemaal zo bovenop: je moet lekker eten, je moet dit en dat. Als we dat nou eens loslaten met z'n allen", verzucht een deelnemer.