Als de administratielast in de zorg over 6 jaar niet met de helft is teruggedrongen, klapt ons zorgsysteem. Dat zegt minister Fleur Agema van Volksgezondheid. Wat wil zij doen om dit te voorkomen? "Ik noem het mijn heilige plicht."

Zorgverleners besteden nu maar liefst 40 procent van hun tijd aan administratie. Tijd die beter besteed kan worden aan essentiële zorg, vindt Agema. Juist omdat het personeelstekort in de zorg de komende jaren alleen maar zal groeien.

'Dan klapt de zorg'

"Als wij niks doen en het tekort aan zorgpersoneel loopt op tot 200.000, dan hebben we niet genoeg ambulanceverpleegkundigen om uit te rukken in geval van nood. Niet genoeg operatieassistenten bij noodzakelijke operaties. Niet genoeg helpende handen om mensen te helpen aankleden, haren te wassen, tanden te poetsen. Dan klapt onze zorg in elkaar", somt de minister op.

Het halveren van de regeldruk staat dan ook in het hoofdlijnenakkoord. In het regeerakkoord staat daarnaast dat de administratietijd in 2030 gehalveerd moet zijn.

Overbodige regels schrappen

Om dat voor elkaar te krijgen wil Agema volgens haar overbodige regels schrappen en inzetten op het gebruik van kunstmatige intelligentie. Verdere digitalisering is nodig, zegt ze. Net als het vereenvoudigen van de wetgeving, waardoor patiëntensystemen beter met elkaar kunnen communiceren.

Het is niet voor het eerst dat er gepleit wordt voor minder regeldruk. Al tientallen jaren wordt daarover gesproken. Een hele rits aan plannen en projecten kwamen lang. Met titels als: 'Minder regels, meer zorg' (2002), 'Een kwestie van vertrouwen' (2006) en '(Ont)regel de zorg', een programma dat nu loopt. Tot nu toe heeft dat - behalve veel papierwerk - niet genoeg opgeleverd.

Geen probleemeigenaar

Agema's voorganger Conny Helder gaf een jaar geleden bij EenVandaag nog aan dat ze binnen een jaar de administratielast al wilde halveren. Dat is haar niet gelukt.

En onderzoeksbureau Nivel noemde de regeldruk al eerder 'een veelkoppig monster dat een brede aanpak nodig heeft'. Het constateerde dat er geen probleemeigenaar is. Daar wil minister Agema nu verandering in brengen. "Mijn taak is het om de aanjager te zijn. Ik noem het 'mijn heilige plicht'."

Digitale wereld op orde brengen

De vraag is wel of alleen aanjager zijn voldoende is, om ervoor te zorgen dat alle zorginstellingen - allemaal zelfstandige organisaties - meewerken. "Maar ze zullen wel moeten", reageert Agema. Ze probeert door te pakken en zelf de wetgeving te vereenvoudigen.

Ze heeft haar hoop gevestigd op nieuwe mogelijkheden zoals bijvoorbeeld AI. "We gaan de digitale wereld op orde brengen, zodat informatie goed uitgewisseld kan worden. Veel ziekenhuizen en zorginstellingen hebben nu nog verschillende ICT-systemen die niet met elkaar kunnen communiceren." Het gevolg is dat verpleegkundigen nog steeds informatie moeten overtikken. Een tijdrovende klus waardoor bovendien veel fouten gemaakt kunnen worden.

Nieuwe methodiek

Agema wil ook bekijken of er niet standaard te veel wordt geregistreerd en pleit daarom voor een nieuwe methodiek.

"Wat we gaan doen is eerst het bord leegvegen. En dan gaan we zeggen: wat willen we nou met die 20 procent administratietijd? Wat hoort daarbij? Wat ga je wel nog noteren en wat wat niet meer? Daar gaan we ook onderzoek voor uitzetten in zorgorganisaties en dat vind ik ook heel erg veelbelovend."