In Engeland moeten restaurants vanaf deze week op elke menukaart de calorieën weergeven van hun gerechten. Hiermee hoopt de Britse regering dat mensen gezondere keuzes maken, om zo het obesitas-probleem aan te pakken.

Dat meldt de BBC. Calorieën vermelden om je dus bewust te maken van wat je besteld. In het interview met de BBC heeft Mark Selby, eigenaar van een keten van Mexicaanse restaurants er alleen niet veel vertrouwen in. Hij denkt niet dat mensen zich door calorieën op menukaarten laten tegenhouden om een bepaald gerecht te bestellen.

Geen groot effect

En dat beaamt Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam, vanwege Amerikaans onderzoek: "Er zijn wel aanwijzingen dat mensen gevoelig zijn voor calorieën op de menukaart, maar een groot effect heeft het niet."

In Engeland moeten alleen de grote restaurants het aantal calorieën per gerecht vermelden. Het gaat om cafés, restaurants en take-aways met meer dan 250 man personeel. Niet iedereen is er blij mee. Sommige restaurants zijn bang om inkomsten te verliezen en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van eetstoornissen, vrezen dat het vermelden van calorieën kan aanzetten tot schadelijk gedrag, schrijft de BBC.

Niet zinloos

Er zijn ook betere manieren om obesitas tegen te gaan, vindt Katan. "We hebben meer aan een tax op suikerhoudende dranken. Denk aan frisdrank en verschillende sappen. We weten al dat invoering daarvan zou helpen, want mensen gaan dat dan minder drinken", zegt Katan.

Toch is het tonen van het aantal calorieën op een menukaart niet helemaal zinloos, vindt Guido Camps. Hij is voeding-onderzoeker aan de Universiteit Wageningen en zegt: "Het is beter dat mensen een gevoel krijgen bij de calorieën die ze eten."

Roomboter en dressing

Want soms lijken gerechten gezonder dan ze zijn: "Als mensen op de lijn willen letten denken ze vaak: 'ik neem wel een maaltijdsalade'. Maar vaak zit op die maaltijdsalade veel roomboter en dressing. Dan blijkt dat die meer calorieën bevat dan andere gerechten."

De twee voedingsdeskundigen denken dus dat de Britse maatregel in sommige gevallen zin kan hebben. Maar niet altijd, zegt Katan: "Als mensen in de rij staan bij de Mac met honger, bestellen ze toch wel wat ze willen."