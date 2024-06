Bijna 40.000 nieuwbouwwoningen, verdeeld over 204 projecten, staan of komen te dicht op een drukke weg. Bewoners lopen daar verhoogde gezondheidsrisico's, waarschuwt de GGD. Om welke huizen het precies gaat, brengen we in beeld op deze kaart

Op de kaart zie je op welke nieuwbouwlocaties er hoeveel woningen te dicht op een drukke weg zijn gebouwd of worden gebouwd.