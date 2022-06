Enkele uren na de uitspraak van de rechter krijgt Elena haar honden terug van de NVWA. Ze hield zich aan alle regels, maar moest de rottweilers toch afstaan wegens het gevaar van rabiës. Onterecht, volgens de bestuursrechter.

"We hebben gewonnen, ze komen vanmiddag terug", vertelt Elena enthousiast. Ze heeft de honden ruim een maand niet gezien en had geen idee hoe het met ze ging. "Het was een terechte uitspraak, want ze hadden die honden nooit uit onze isolatie mogen halen."

Opnieuw beginnen

Of de hondjes haar nog herkennen, weet Elena niet. "Ze waren getraumatiseerd door de oorlog, en begonnen net pas aan me te wennen. Maar nu hebben ze lang opgesloten gezeten in hokken, dus ik verwacht dat we opnieuw moeten beginnen."

De rechter bepaalde de uitspraak op basis van het evenredigheidsbeginsel: het doel van de maatregel (het voorkomen dat rabiës verspreidt) kan het best bereikt worden met de thuisquarantaine bij Elena thuis. De rechter sprak hierbij wel van een 'specifieke situatie'.

Website aangepast

Elena vindt de uitspraak een duidelijke boodschap aan de NVWA. "Het is een serieuze instelling, waar serieuze mensen werken. En die moeten ook op tijd serieuze informatie geven en niet achteraf."

Ze had bij het naar Nederland halen van de honden alle informatie van de NVWA-website geprint. "Vervolgens had ik volgens die info gehandeld", legt ze uit. "Toch kwamen ze de honden afpakken. Nu pas hebben ze de informatie op de site aangepast."

Klacht ingediend

Hoewel er in de uitspraak van de rechter gesproken wordt van een 'specifieke situatie' bij Elena, ziet House of Animals dat ook andere eigenaren hiervan kunnen profiteren. De organisatie diende een algemene klacht in bij de NVWA, waarna de autoriteit besloot een externe klachtenadviescommissie in te schakelen om te oordelen.

"Het gaat niet alleen maar over de honden van Elena, er zijn nog meer van deze situaties", vertelt oprichter Karen Soeters van House of Animals. "Ik vind het heel fijn en bijzonder om te lezen dat de uitspraak van de rechter precies is waar wij onze klacht over hebben ingediend. Onze zaak was al sterk, maar met deze uitspraak erbij helemaal."

'Dat is veel te weinig'

Er zijn volgens Soeters veel vergelijkbare gevallen. "Bijvoorbeeld Marian. Zij had negen honden uit Oekraïne in huis genomen. Vervolgens werden er zeven opgehaald door de NVWA en twee bleven thuis zitten. Hoewel ze een kennel heeft, quarantaine kan faciliteren en zelfs een dierenarts was langs geweest die zei garant te willen staan voor de situatie. Maar toch werden ze opgehaald."

Als de honden door de NVWA worden meegenomen, komen ze bij opslaghouders. "Daar komen ze terecht in kleine hokken, met slechts soms een klein buitenverblijf erbij", legt Soeters uit. "Dat is veel te weinig. Ik hoop dat deze uitspraak ervoor zorgt dat er in toekomst zorgvuldiger wordt gekeken naar hoe we met deze situaties omgaan. Je moet rabiës uit het land houden, maar zorg dat bijvoorbeeld een puppy van 4 maanden wel de ruimte heeft en kan socialiseren."

Om de NVWA heen

Elena hoopt dat NVWA de regels duidelijk maakt. "Ik ben iemand die altijd de regels precies wil volgen. Dat had ik nu ook gedaan. Maar een maand later kwamen ze toch de honden ophalen. Als ze het niet veranderen, ga ik volgende keer wel om de NVWA heen. Je kan de honden namelijk ook makkelijk in Polen laten chippen en vaccineren, en dan neem ik zo mijn eigen verantwoordelijkheid."

Of na de uitspraak ook andere honden dan alleen die van Elena worden teruggeplaatst, moet nog blijken. De NVWA houdt eerst intern een spoedoverleg.